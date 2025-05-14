По сообщениям, компания Apple разработала новый стандарт совместно с Synchron, стартапом, который занимается разработкой устройств, похожих на стенты, для мозга

По сообщениям, компания Apple разрабатывает интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI), которые позволят людям пользоваться ее устройствами, не пошевелив и пальцем. Согласно сообщению, технологический гигант из Купертино заключил партнерство с Synchron, медтехническим стартапом, специализирующимся на разработке имплантируемых BCI, для создания нового стандарта для этой технологии.

Первое устройство, соответствующее этому стандарту, находится на ранней стадии тестирования, однако пока наблюдается положительная динамика. Примечательно, что компания Neuralink, принадлежащая Элону Маску, также разрабатывает имплантируемые чипы, которые позволят людям управлять компьютерами и роботизированными конечностями с помощью одной лишь мысли.

По данным The Wall Street Journal, производитель iPhone совместно с компанией Synchron разработал новый стандарт, который позволит BCI сопрягаться с операционной системой Apple, позволяя пользователям управлять продуктами экосистемы напрямую с помощью сигналов мозга. Первое устройство Synchron, поддерживающее новый стандарт, называется Stentrode.

Технология, лежащая в основе BCI, сложна и включает в себя множество научных и технологических областей. Но по сути это устройства, похожие на чипсет, с открытыми электродами. Сейчас наш мозг контролирует наши движения и все физические действия. Если вы двигаете рукой, чтобы взять ручку, эта команда также исходит от мозга. Мозг посылает эту информацию в виде электрической активности по нейронам.

Чипсет BCI улавливает и интерпретирует сигналы мозга, обрабатывает их и преобразует в команды, которые может понять компьютер или система. В основном они предназначены для людей с ограниченными физическими возможностями, но также рассматриваются как средства улучшения когнитивных способностей.

Существует три типа BCI - неинвазивные, которые можно установить в носимые гарнитуры, частично инвазивные, которые устанавливаются на ствол или поверхность мозга, и инвазивные, когда электроды имплантируются непосредственно в мозг. Если устройство Synchron относится к частично инвазивной системе, то Neuralink Маска - к инвазивной. Чем выше степень инвазивности, тем ближе к нейронам и тем сильнее связь BCI.

Согласно отчету, Stentrode был впервые разработан в 2019 году, и на данный момент он был протестирован на 10 добровольцах. Один из добровольцев, пациент с боковым амиотрофическим склерозом (ALS) Марк Джексон, как сообщается, смог подключиться к Apple Vision Pro и управлять им с помощью сигналов мозга.

Как сообщается, сопряжение стало возможным благодаря функции Switch Control в операционных системах Apple, которая позволяет пользователям переключать управление на новое устройство ввода, например, джойстик. Однако в отчете утверждается, что навигация с помощью BCI намного медленнее, чем обычное взаимодействие с помощью клавиатуры и мыши или пальцев. Но Synchron может устранить эти недостатки, учитывая, что стартап находится на ранней стадии развития.