Под ударом санкций США, Huawei выстраивает собственную сеть заводов через аффилированные компании, чтобы вернуть себе контроль над ключевыми технологиями.

Компания Huawei, оказавшаяся в эпицентре санкционного давления со стороны США, начала развертывать масштабную и скрытную кампанию по восстановлению своего технологического суверенитета. В Китае, в районе Шэньчжэня, по данным иностранных СМИ, строятся сразу несколько объектов для производства полупроводников — часть из них оформлена на малозаметные стартапы, но, как утверждают источники, контролируются людьми, напрямую связанными с Huawei.

Официально компания дистанцируется от таких игроков, как SiCarrier и SwaySure, заявляя об их независимости. Однако в этих структурах работают бывшие сотрудники Huawei, а в их разработках прослеживаются патенты и наработки, ранее принадлежавшие материнской корпорации. Такой подход позволяет компании получать господдержку и инвестиции, оставаясь в тени — формально в проектах Huawei не участвует.

Ставка делается на полное импортозамещение: от проектирования чипов и создания литографических систем до сборки конечных продуктов — в том числе чипов для смартфонов и ИИ-ускорителей Ascend. Несмотря на ограниченный доступ к западным технологиям, компания активно сотрудничает с китайскими производителями оборудования — такими как SMIC и SMEE — чтобы компенсировать технологическое отставание.

Попытка обойти американские санкции уже привлекла внимание властей США: связанные с Huawei стартапы внесены в черный список. Однако китайская корпорация явно не планирует отступать — её стратегический курс теперь направлен на замкнутую цепочку внутри страны и возвращение утраченных позиций на мировом полупроводниковом рынке.