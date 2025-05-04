Именитые китайские бренды намерены усилить импортозамещение в Китае.

На фоне разворачивающейся тарифной войны и потенциальных новых волн санкций против Поднебесной, ключевые китайские компании стремятся стать более независимыми от иностранных партнёров.

Первым здесь является гигант Huawei. Напомним, именно его наиболее сильно атаковал Дональд Трамп в свой первый президентский срок. Компания была на грани ухода с рынка смартфонов, но в итоге предложила собственную мобильную операционную систему HarmonyOS, а мобильные процессоры Kirin вместо тайваньских фабрик отныне производит в Китае.

Теперь же Huawei намерена сделать ещё несколько шагов к технологическому суверенитету. Так, портал Huawei Central со ссылкой на инсайдера SmartPikachu сообщает, что компания практически завершила работу над чипом Kirin, предназначенным для ноутбуков и стационарных ПК. Речь идёт о чипе высокого класса, который производится на фабриках китайской SMIC.

Huawei, судя по всему, хочет создать такую же обширную линейку процессоров, как Apple M. Если верить инсайдеру, премьера десктопного Kirin ожидается уже в этом месяце.

Huawei MateBook X Pro (2024). Фото: Trusted Reviews.



Вместе с ним свет увидит и финальная десктопная версия HarmonyOS. Тем самым Huawei напрямую бросает вызов связке Intel и Windows. И если глобальные перспективы Huawei пока туманны, то на огромном внутреннем рынке ключевой китайский бренд вполне может добиться успехов.

Также на май назначены массовые поставки ИИ-ускорителя Huawei Ascend 910C. Он идёт на смену модели 910B и должен быть мощнее Nvidia H20, который администрация США недавно запретила поставлять в Китай. Напомним, H20 – последнее подобное решение, которое Nvidia имела право продавать в Поднебесной. Поэтому чипы Ascend сейчас являются основной надеждой Китая в ИИ-гонке с США. Они нужны для обучения и работы передовых нейросетей вроде DeepSeek R1 (и R2, которую тоже ждут в мае).

На вторую половину года планы Huawei включают ИИ-ускорители Ascend 910D и Ascend 920. Они бросят вызов уже наиболее производительным аналогам от Nvidia. А чтобы сократить отставание Китая в техпроцессах, Huawei до конца 2025 начнёт решающий этап тестирования собственных станков для EUV-литографии. Их массовое производство якобы намечено на 2026 год, что в перспективе позволит Китаю выпускать чипы по нормам 3 нм и лучше.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Digital Trends.



Наконец, в грядущих флагманских камерофонах Pura 80 Ultra будут замещены передовые матрицы камер от японской Sony. Ранее Huawei уже заменила часть из них сенсорами от OmniVision. Теперь же речь про наиболее крупные мобильные сенсоры Sony формата 1.0". Эти флагманские матрицы Huawei намерена заменить собственными, разработанными совместно с китайской фирмой SmartSens. Данную информацию сегодня подтвердил инсайдер Myplace_myworld.

Понимая, что санкции вскоре могут распространить и на них, активность проявляют и другие китайские компании. За последние пару дней особенно много здесь новостей от Xiaomi.

Так, подтверждаются ранние слухи о возвращении Xiaomi к идее создания собственных процессоров. Якобы такой чип не просто в планах, а уже готов и весьма производителен. По своей мощности новинка может соответствовать флагманским чипам Qualcomm Snapdragon прошлых поколений. Первым гаджетом с ней станет выходящий в этом месяце смартфон Xiaomi 15S Pro.

Актуальная модель Xiaomi 15 Pro.



Где будет производить свой новый процессор Xiaomi пока неизвестно, однако появление нового конкурента – в любом случае плохая новость для американской компании Qualcomm. Ведь Xiaomi является одним из её главных клиентов.

Ещё более интересными выглядят новости о будущей операционной системе HyperOS 3, где Xiaomi может заложить основу для отказа от сервисов Google. Напомним, несколько лет назад то же самое сделала Huawei со своей HarmonyOS. Более того, по данным инсайдеров, к аналогичным действиям в случае санкций тайно готовятся Oppo и Vivo, а также связанные с ними бренды Realme, OnePlus и iQQO. Причём действуют они совместно, а Huawei оказывает им некую помощь.