Galaxy S26 Edge может стать преемником Plus-версии из-за слабых продаж S25+

На этой неделе Samsung анонсировала тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. Уже есть слухи о его преемнике. По данным источников из Южной Кореи, Galaxy S26 Edge выйдет вместе с Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra.

В этом списке отсутствует модель Galaxy S26+. Причина в том, что версия Plus уже несколько лет подряд является самым плохо продающимся флагманом компании.

Если это произойдёт, то Galaxy S26 Edge фактически станет заменой Galaxy S26+ в линейке Samsung. Слухи говорят, что и Apple собирается заменить свою модель iPhone Plus на iPhone 17 Air. В ней, как и в Galaxy Edge, делается ставка на тонкость корпуса как на основное конкурентное преимущество.

Пока это очень ранний слух — Samsung только начала разработку линейки S26. Всё ещё может измениться, и, скорее всего, компания ещё не приняла окончательное решение, но серьёзно рассматривает вариант отказаться от S26+ в пользу S26 Edge. Хочется надеяться, что второе поколение Edge будет использовать аккумуляторную технологию Si/C, чтобы увеличить ёмкость.

Samsung планирует продать в этом году 37,7 млн устройств Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra вместе. Из них на Ultra приходится 17,4 млн устройств, базовый S25 — 13,6 млн, а S25+ — всего 6,7 млн.