Бенчмарк раскрывает характеристики Galaxy Z Flip 7 FE, но используемая SoC до сих пор под вопросом

Ожидается, что Samsung скоро выпустит более доступный по цене складной смартфон Galaxy Z Flip 7 FE. Его производство уже могло стартовать, о чём говорит появление в базе сертификации 3C в Китае. Устройство прошло тест производительности под модельным номером SM-F761N.

В результате удалось получить некоторые сведения о характеристиках, но нет ясности относительно того, какой будет применяться процессор. В бенчмарке Geekbench системная материнская плата смартфона Flip 7 FE отображается под кодовым именем s5e9945. Конфигурация наводит на мысль о применении Exynos 2400. В более ранних отчётах упоминались варианты с Exynos 2400e или даже ещё не выпущенным Exynos 2500. К путанице добавляется и другой опубликованный ранее отчёт, в котором утверждается, что Z Flip 7 FE вообще не будет использовать чип Exynos.

Имеется одно производительное ядро на частоте 3,21 ГГц, два с частотой 2,9 ГГц, три ядра с частотой 2,59 ГГц и четыре экономичных ядра 1,96 ГГц. Графика Xclipse 940 также указывает на то, что это, скорее всего, Exynos 2400.

Протестированное устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16. Его дебюта ждут на конференции разработчиков Google I/O в этом месяце. В тесте смартфон набрал 1930 баллов в одноядерном режиме и 6276 баллов в многоядерном. Сертификация 3C также подтверждает поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт.