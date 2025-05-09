Новинка имеет 8 ГБ ОЗУ и 50-Мп камеру.

Компания Samsung представила свой новый смартфон среднего класса Galaxy F56, который, как отмечается, обладает наиболее тонким корпусом в серии F, пишет издание GSMArena.

Смартфон Samsung Galaxy F56 оснастили 6.7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чипсетом Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 128/256 ГБ.

Новинка оснащается 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, способной записывать видео в режиме 4K/30 fps с 10-битным HDR. Для селфи и видеозвонков имеется 12-Мп камера на фронтальной стороне.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Задняя и фронтальная панели новинки прикрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, модуль камеры изготовлен из металла, а средняя рамка — из пластика.

Для эффективного охлаждения компонентов смартфон оснащён испарительной камерой. Толщина корпуса устройства составляет всего 7.2 мм.

Источник фото: GSMArena

Новинка поставляется с предустановленной One UI 7 на базе Android 15 и поддерживает функции Samsung Wallet Tap&Pay, Knox и ряд других, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение последующих шести лет.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy F56 в индийской рознице начинается от 26 000 рупий (300 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 29 000 рупий (335 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ.