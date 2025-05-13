Ультратонкий Galaxy S25 Edge получил титановую рамку, защиту IP68 и камеру на 200 Мп.

Компания Samsung официально представила пополнение в серии смартфонов Galaxy S25 — Galaxy S25 Edge. Главной особенностью Galaxy S25 Edge стал ультратонкий дизайн, сочетающий в себе все возможности флагманского смартфона.

Galaxy S25 Edge имеет толщину всего 5,8 мм и весит 163 г. Изогнутые края и титановая рамка повышают прочность устройства. На передней панели используется стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, а на задней — Corning Gorilla Glass Victus 2 для дополнительной защиты. Смартфон также соответствует стандарту защиты IP68 от воды и пыли.

Аппарат оснащён камерой на 200 Мп и сверхширокоугольным сенсором на 12 Мп. Также в нём реализованы те же функции ProVisual Engine и Nightography, что и в остальной серии Galaxy S25. Samsung оснастила устройство процессором Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy — тем же, что используется во всей серии Galaxy S25. Также был переработан отсек охлаждения: он стал тоньше, но шире, что помогает сохранять низкую температуру даже при длительной нагрузке.

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Galaxy S25 Edge будет доступен в цветах: серебряный (Titanium Silver), чёрный (Titanium Jet Black) и синий (Titanium Icy Blue) по стартовой цене от $1099.