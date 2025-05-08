Galaxy S25 Edge будет официально представлен в рамках цифрового мероприятия на YouTube

Компания Samsung официально подтвердила запуск смартфона Galaxy S25 Edge 13 мая. Месяц назад некоторые издания писали, что компания представит свой новый тонкий смартфон в этот день, и теперь Samsung подтвердила эту дату официально.

Это не будет мероприятие Unpacked, поскольку Samsung уже неоднократно показывала это устройство. Galaxy S25 Edge будет официально представлен на YouTube-канале Samsung в 9:00 по корейскому времени 13 мая. Это один из самых тонких телефонов, которые когда-либо выпускала Samsung. Компания утверждает, что устройство представляет собой серьёзный прорыв в области точной инженерии, обеспечивающей высококлассный пользовательский опыт, достойный имени Galaxy S.

Samsung назовёт точные характеристики и размеры Galaxy S25 Edge во время трансляции на YouTube, но ждать необязательно. Утечек информации об устройстве уже было достаточно.

Аппарат с премиальным металлическим корпусом имеет впечатляюще тонкий профиль 5,85 мм, весит 163 г и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он работает на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что и остальные устройства серии Galaxy S25, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера включает главный сенсор 200 Мп, есть сверхширокоугольная камера 12 Мп. Устройство не оснащено отдельной камерой с зумом. В нём установлена батарея ёмкостью 3900 мА·ч. Аппарат работает на One UI 7 и получит семь лет обновлений Android.

Samsung раскроет подробности о цене и доступности 13 мая. Ранее сообщалось, что устройство выйдет в США и других странах до конца месяца. Стартовая цена, как ожидается, составит 1249 евро.