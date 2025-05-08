Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung назначила анонс смартфона Galaxy S25 Edge на 13 мая
Galaxy S25 Edge будет официально представлен в рамках цифрового мероприятия на YouTube

Компания Samsung официально подтвердила запуск смартфона Galaxy S25 Edge 13 мая. Месяц назад некоторые издания писали, что компания представит свой новый тонкий смартфон в этот день, и теперь Samsung подтвердила эту дату официально.

Это не будет мероприятие Unpacked, поскольку Samsung уже неоднократно показывала это устройство. Galaxy S25 Edge будет официально представлен на YouTube-канале Samsung в 9:00 по корейскому времени 13 мая. Это один из самых тонких телефонов, которые когда-либо выпускала Samsung. Компания утверждает, что устройство представляет собой серьёзный прорыв в области точной инженерии, обеспечивающей высококлассный пользовательский опыт, достойный имени Galaxy S.

Samsung назовёт точные характеристики и размеры Galaxy S25 Edge во время трансляции на YouTube, но ждать необязательно. Утечек информации об устройстве уже было достаточно.

Аппарат с премиальным металлическим корпусом имеет впечатляюще тонкий профиль 5,85 мм, весит 163 г и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он работает на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что и остальные устройства серии Galaxy S25, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера включает главный сенсор 200 Мп, есть сверхширокоугольная камера 12 Мп. Устройство не оснащено отдельной камерой с зумом. В нём установлена батарея ёмкостью 3900 мА·ч. Аппарат работает на One UI 7 и получит семь лет обновлений Android.

Samsung раскроет подробности о цене и доступности 13 мая. Ранее сообщалось, что устройство выйдет в США и других странах до конца месяца. Стартовая цена, как ожидается, составит 1249 евро.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
10
В ходе испытательного полёта гиперзвуковой самолёт Talon-A достиг скорости свыше пяти махов
+
Журналист Автовзгляда объяснил, почему спрос на подержанные Toyota Land Cruiser достаточно высок
1
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
5
На Урале появится крупное предприятие по производству инструментов для нужд промышленности
+
Lotus выпустила спецверсию спорткара Emira Clark Edition в честь гонщика Джима Кларка
+
Dino Crisis 2 получила фанатский ремейк на движке Unreal Engine 5
3
Названы причины отказаться от Windows 11 в пользу Linux после окончания поддержки Windows 10
29
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Intel снизила стоимость процессоров серии Arrow Lake
3
Учёные нашли решение «нерешаемой» фундаментальной математической задачи многочленов
+
Reuters: Греция не планирует передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot
+
Marvel официально поменяла название фильма «Громовержцы*» на «Новые Мстители»
+
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
1
Новый отчет приносит хорошие и плохие новости о серии Galaxy Watch от Samsung
+
Учёные ПНИПУ нашли способ сделать электродвигатели эффективней и компактнее
1
Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами
+
В России собрали установку «Пульсар», объединяющую три способа обработки поверхности материалов
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+

Популярные статьи

7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
44
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
4
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
15
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
58
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
4
Как США теряют рынки при Трампе - Торговые войны, обвал доллара и новая энергетическая реальность
2
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
09:19
Комментатор не прав, отлично можно поиграть с 3050. В песочнице куличики делать можно, резинку привязать и с котом играть в охоту, 18+ игры с засовыванием опять же. Но любое амуде будет для таких разв...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Bernigan
09:04
Так и 6600 в тесте нет во первых, во вторых я живу в фактической реальности, а не в предубеждениях, если вижу работает, то оно работает чему доказательство выше. Но да, вряд ли на 6600 с ФСР мылом ста...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
hiveliberty
09:03
Контроллер у Sandisk достаточно горячий, на самом деле. Пальцем контроллер пощупай, даже в простое. Буквально несколько минут сможешь удержать) У меня SN570 несколько есть. Я думал, что они холодные. ...
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
Ненавижу чмыря Шешу
09:01
ухахаха коммент на днс к обзору течпауэр по этой игре.Ведь не все же молодые шизы берниганы ак Джампело у некоторых моск еще есть
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:53
До до до .конечно же хайпануть.всегда что у нвидиа плохо то злые происки амудешников.а по факту -уважаемый сайт .а не зеленый отсосник как гейпу,вот там то по полной тогда лизнули хуангу в рагнарек.аж...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Bernigan
08:52
Эта игра жрёт мало памяти, потому 7600 и не просрала на ультрах. А с 5060 Ти Техповерап просто хайпануть решили показывая что вот смотрите что у Нвидиа опять, хотя надо было либо переустановить драйве...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:49
Ой,а что это у нас тут случилось?? 7600 равен 4060 .а ведь по мантрам мылососника он в щи просирает ,там же у 4060 память работает лучше.хахаха.и ой какая незадача.на 5060 кончах -краш игры,ну как же ...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:39
Хуже длсс -ну ну .учитывая то что ты показывал.хуже длсс есть только длсс.таа может и мылит но там резкостью поправимо.а у длсс просирает куч всего .шакалинг он и есть шакалинг.куча частиц пропадает.к...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Bernigan
08:38
Не, у тебя просто будут средние с мыльным ТАА, который выглядит хуже чем ДЛСС, да ещё и мерцает местами
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:37
значит вообще в топку такое подели или ставим на средне высокие которые по факту в нативе лучше будетут чем мылосос.длсс как и фср -это кончины.для слепыъу уо дегродов,в 4к да,там не видно всего шакал...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем