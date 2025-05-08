Компания Samsung рассматривает возможность выпуска складывающегося втрое смартфона Galaxy. Состоится ли релиз уже в этом году, пока неясно. Тем не менее, Samsung продемонстрировала этот форм-фактор на презентации Unpacked в январе. На слайде было несколько амбициозных устройств, включая XR-гарнитуры и AR-очки.

Хотя Samsung экспериментирует с идеей такого телефона, финальный продукт ещё не определён. Новый слух раскрывает, какой тип аккумулятора используется в прототипе Galaxy. Это технология, которую Samsung ещё никогда не выпускала на рынок.

Инсайдер @PandaFlashPro утверждает, что прототип смартфона Samsung работает на кремний-углеродном аккумуляторе. Ожидается, что та же технология будет использоваться в серии Galaxy S26 в 2026 году.

Кремний-углеродные аккумуляторы представляют собой эволюцию литий-ионных аккумуляторов. Они не кардинально отличаются, но вместо графитового анода используют кремниевый.

Теоретически такие аккумуляторы обладают большей плотностью энергии, что означает возможность хранения большего количества энергии при тех же габаритах по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Однако Samsung может использовать преимущества кремний-углеродной технологии для уменьшения размеров аккумулятора устройства, а не ради увеличения автономности. Источник утверждает, что ёмкость кремний-углеродного аккумулятора прототипа составляет менее 5000 мАч.

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Создание складывающегося втрое смартфона наверняка сопряжено с массой сложностей. Помимо надёжности конструкции, важны также дизайн и толщина устройства.

Сейчас Samsung сосредоточена на выпуске более тонких устройств, как будущий Galaxy S25 Edge. Складные модели серии Z также стали тоньше. Кремний-углеродный аккумулятор может оказаться необходимым условием для сохранения тонкого профиля.

Будет ли эта технология использоваться в финальной версии устройства — неизвестно. Речь идёт о прототипе, и планы Samsung ещё могут измениться.