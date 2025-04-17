Google начала развёртывание функции изменения положения адресной строки в стабильной версии Chrome для Android

Пользователи браузера Google Chrome на Android теперь могут выбрать адресную строку внизу экрана. Ещё в 2016 году пользователи могли экспериментировать с расположением адресной строки внизу, активировав определённые флаги. В 2020 году с выходом Chrome 84 Google решила отказаться от этой экспериментальной функции. Потом она вернула её в 2023 году — уже в стабильной версии, но только для пользователей iOS.

В октябре прошлого года Google снова начала тестировать эту функцию на Android. Похоже, она начала появляться у некоторых пользователей.

Возможность переместить адресную строку замечена в Chrome 135.0.7049.80 для Android (стабильная версия). Google показывает всплывающее уведомление, предлагающее «удерживать, чтобы переместить адресную строку вниз».

Расположенная внизу адресная строка делает использование Chrome одной рукой значительно удобнее. Кнопки «домой», «вкладки» и дополнительное меню оказываются в пределах досягаемости.

Основные разделы, такие как «Закладки», «Загрузки», «Обновить», «Информация о странице», «История» и другие, по-прежнему находятся в верхней части экрана. В идеале расположение этих кнопок должно динамически изменяться при переносе адресной строки.

Кроме того, обновление приносит небольшие изменения в меню настроек Chrome. Вместо того чтобы группировать несколько параметров в разделе «Основные», Google перенесла часть настроек в новый раздел «Пароли и автозаполнение». Теперь в разделе «Основные» остались только настройки «Поисковой системы», «Адресной строки», «Конфиденциальности и безопасности» и «Проверки безопасности». Настройки «Менеджера паролей Google», «Способов оплаты», «Адресов» и «Служб автозаполнения» теперь находятся в новом разделе.