Google тестирует функцию автосоздания ключей доступа при входе в аккаунт на Android

Считается, что за ключами доступа будущее, и популярные менеджеры паролей уже поддерживают их. Несмотря на удобство, которое они обеспечивают, внедрение ключей доступа идёт не так быстро, как следовало бы. Одна из причин — это время, которое требуется на переход от пароля к входу без пароля. В браузере Chrome Google Password Manager упрощает этот процесс, автоматически преобразовывая пароль в ключ доступа на совместимых сайтах.

Эта функция полезна, но в Google Password Manager на Android она отсутствовала. Скоро это изменится.

Команда сайта Android Authority, изучая код последней бета-версии Google Play Services (v25.19.31), обнаружила признаки того, что Google Password Manager для Android вскоре получит функцию, которая будет автоматически преобразовывать пароли в ключи доступа при входе. Им даже удалось активировать эту функцию.

Опция «Автоматически создавать ключ доступа для более быстрого входа» избавит от необходимости вручную переключаться с пароля на ключ доступа на каждом сайте. Эта функция будет работать только на сайтах и в сервисах, которые поддерживают вход с помощью ключей доступа, а их количество растёт с каждым месяцем.

После обновления можно будет входить в приложение или сервис с помощью биометрической аутентификации — будь то на телефоне или другом устройстве. Также можно войти, введя PIN-код устройства или нажав на уведомление на одном из других устройств. Если вы всё ещё предпочитаете использовать пароли для входа, Google предоставит возможность отключить эту функцию.

Пока неизвестно, когда Google выпустит это удобное обновление ключей доступа для Google Password Manager на Android. Обычно компании требуется несколько месяцев, чтобы выпустить такие изменения для широкой публики после их первоначального анонса.

Также Google работает над ещё одним улучшением, связанным с ключами доступа, для своего менеджера паролей — возможностью их импорта и экспорта. Это упростит переход к другому менеджеру паролей или перенос существующих ключей доступа с одной учётной записи на другую.

Учитывая, что Google Chrome только в сентябре прошлого года добавил синхронизацию ключей доступа между устройствами, повсеместное внедрение этой технологии займёт время.