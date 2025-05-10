Sony раскрывает все характеристики смартфона Xperia 1 VII перед анонсом уже 13 мая

На 13 мая у компании Sony назначен анонс смартфона Xperia 1 VII. В преддверии этого события желающие получили возможность ознакомиться с рекламными буклетами и изображениями, которые содержат ряд аппаратных характеристик. Смартфон будет предлагаться в фиолетовом, зелёном и чёрном цветовых вариантах.

При разработке Xperia 1 VII компания Sony сделала ставку на качество звука. Звук высокого разрешения можно будет получить как при проводном подключении, так и благодаря беспроводным наушникам. Имеется поддержка технологии DSEE Ultimate с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Она призвана повышать качество звука, в первую очередь при воспроизведении сжатых файлов. Есть поддержка кодека LDAC, что повысит качество передаваемого через подключение Bluetooth звука. Передние стереодинамики стали лучше прежнего, особенно в плане передачи низких и средних частот. В аудиосистеме используются компоненты серии Sony Walkman.

Для любителей фотографий предлагается новая макросъёмка с фокусным расстоянием 120 мм с ручной фокусировкой. Обещаны полноразмерные сенсоры для повышения качества изображения при слабом освещении. Размер сверхширокоугольного сенсора вырос в 2,1 раза. Функциональность Auto Framing следит за объектом и снимает крупным планом, а AI Camera Work отвечает за удержание объекта по центру кадра и стабилизацию видео. Совместная работа этих технологий обеспечивает повышенную плавность съёмки видео.

Экран получил функциональность Sunlight Vision, чтобы его содержимое было лучше видно при солнечном свете благодаря локальной регулировке контрастности. Технология BRAVIA означает применение двух датчиков для повышения яркости и насыщенности цветов, когда вы смотрите видео. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, что должно дать 2 дня работы.

Если говорить о внешнем виде, аппарат обладает плоской рамкой, металлическим выступом камеры, задняя панель выполнена из стекла, а корпус рельефный. Система Android будет обновляться на протяжении 4 лет, а патчи безопасности будут приходить 6 лет.

Ожидается экран OLED размером 6,5 дюйма с разрешением 4K. Основная камера получит разрешение 48 Мп и оптическую стабилизацию. Сверхширокоугольная камера будет 12 Мп, телеобъектив-перископ — также 12 Мп с фокусным расстоянием 70–200 мм. Разрешение передней камеры составит 12 Мп. Есть разъём для наушников, поддержка карт памяти, два передних динамика.