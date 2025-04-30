Xperia 10 VII может заменить серию Xperia 5 и перейти в более высокий сегмент

После недавней утечки сведений о смартфоне Xperia 1 VII некоторые надеялись, что модель средней ценовой категории Xperia 10 VII будет представлена 15 мая вместе с флагманом. Судя по последним утечкам, этого не произойдёт. Теперь ожидается, что Xperia 10 VII выйдет в октябре.

Обновлённая информация поступила из двух источников: инсайдер Spektykles на форуме Esato заявил, что смартфон выйдет в октябре, а пользователь Reddit под ником u/Aquis_GN сослался на сообщение из Facebook-группы Sony Fans Vietnam. Хотя официального подтверждения пока нет, возможно, Sony потребуется дополнительное время, чтобы переориентировать Xperia 10 VII на чуть более высокий ценовой сегмент, заняв нишу, которую ранее занимала серия Xperia 5 среднего уровня.

Ранее утечки раскрыли предполагаемые характеристики Xperia 10 VII. Устройство, скорее всего, сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей FHD+ с соотношением сторон 21:9, но получит частоту обновления 120 Гц. По слухам, смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 4 и 8 ГБ памяти. Если Sony планирует закрепиться в среднем сегменте, возможно использование более производительного процессора. Также ожидаются основная камера на 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и возвращение кнопки спуска затвора.