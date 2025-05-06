Android 16 представит дизайн-систему Material 3 Expressive, созданную на основе исследований с участием 18 тыс. пользователей.

В последние годы визуальные стили Android и iOS демонстрируют тенденцию к сближению. Однако ожидается, что с выходом Android 16 и iOS 19 в конце текущего года различия между платформами станут более выраженными.

источник изображения: notebookcheckОфициальные детали следующей версии iOS пока не раскрыты, однако, согласно данным из открытых источников, Apple планирует обновить дизайн интерфейса: ввести округлые иконки приложений, переработанные элементы управления и другие изменения.

источник изображения: notebookcheckСо стороны Google уже представлен предварительный обзор нововведений Android 16, релиз которой намечен на ближайшие месяцы. Основой обновления станет эволюция дизайн-системы Material 3 Expressive, разработанной с учётом результатов 46 исследований при участии более 18 000 пользователей. Как отмечается, ключевая цель — сочетание эстетической выразительности с функциональностью, что отражается, например, в переработанном интерфейсе приложения «Часы» для Android 16.

источник изображения: notebookcheckСтоит отметить, что финальная версия Android 16 может отличаться от текущих концепций Material 3 Expressive. Тем не менее, обновление ожидается как шаг в сторону унификации дизайна экосистемы Google. Согласно доступной информации, Android 16 будет предустановлена на устройствах с чипом Tensor, включая линейку Pixel, начиная с шестой модели.