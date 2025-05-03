Google добавляет модель Gemini 2.5 Flash в NotebookLM и готовит релиз на I/O 2025

Чат-бот и исследовательские функции NotebookLM теперь работают на базе Gemini 2.5 Flash — модели мышления с продвинутыми методами рассуждения, сообщила Google 2 мая в публикации в X (ранее Twitter). Компания заявляет, что обновление Gemini 2.5 Flash повлияет только на чат-бот и режимы вопросов и ответов в NotebookLM, не затронув обзоры аудио.

Этот шаг последовал за тем, как Google ранее на этой неделе объявила в блоге о доступности обзоров аудио в NotebookLM более чем на 50 языках. Также появилась возможность выбрать язык вывода обзоров аудио, отличный от языка интерфейса, что полезно для двуязычного и многоязычного изучения и исследований.

Google представит NotebookLM как отдельное приложение на конференции Google I/O 2025, которая состоится позже в этом месяце в Калифорнии. Это важный момент для NotebookLM, ведь популярный исследовательский инструмент был впервые показан как Project Tailwind на Google I/O два года назад. Уже сейчас на него можно оформить предварительную регистрацию в App Store и Google Play Store.

Преобразуйте сложность в ясность с помощью NotebookLM — нового лучшего друга вашего мозга. Присоединяйтесь к миллионам студентов, авторов, исследователей, специалистов, генеральных директоров и других, кто экономит время, выполняет задачи и учится по-новому.

Пока можно использовать NotebookLM для учёбы, работая с одной из новейших моделей ИИ от Google — Gemini 2.5 Flash.