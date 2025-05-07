Новое поколение игровой консоли Asus может быть представлено уже скоро

Компания Asus работает над вторым поколением своего достаточно успешного портативного игрового устройства ROG Ally. Однако на этот раз компания сотрудничает с Microsoft при работе над вариантом с брендом Xbox, имеющим кодовое имя Project Kennan. В преддверии официального анонса от Asus и Microsoft утечка фотографий раскрыла устройство во всей его красе.

Изображения из организации FCC показывают две почти идентичные игровые консоли. Помимо разницы в цвете, можно заметить кнопку Xbox рядом с левым стиком. Эта кнопка затемнена на «обычной» белой версии. Пока рано говорить, будет ли не-Xbox-версия поставляться с этой кнопкой в другом назначении или вовсе без неё, поскольку перед нами прототип.

Слухи о партнёрстве Microsoft с Asus по выпуску первой портативной консоли под брендом Xbox появились ранее в этом году. Теперь доказательств стало ещё больше благодаря FCC. Сертификационные изображения обычно свидетельствуют о том, что устройство находится на финальной стадии подготовки и приближается к выпуску.

Помимо заметных изменений во внешнем виде и значительно более толстого корпуса, утечка раскрывает и некоторые характеристики. Версия Xbox работает на 8-ядерном Ryzen Z2 Extreme с TDP 36 Вт и 64 ГБ памяти LPDDR5-8533. Вторая консоль оснащена четырёхъядерным AMD Aeirth Plus с 4 ядрами и TDP 20 Вт. Обе консоли имеют 7-дюймовые экраны LCD с частотой 120 Гц.

Пока неясно, какое программное обеспечение используется в этих консолях. Предполагается, что обе будут работать на Windows 11, при этом у версии Xbox будет более глубокая интеграция в игровую экосистему Microsoft. Конференция разработчиков Microsoft Build пройдёт позже в этом месяце, а Computex запланирована на 20 мая. Там можно ожидать множества анонсов программного обеспечения и игр от Microsoft, Asus и других компаний.