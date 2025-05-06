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ASUS представила 27-дюймовый игровой 2K-монитор ROG Strix XG27ACMS с частотой до 320 Гц
Новинка поддерживает ряд функций и технологий для улучшения игрового процесса

Компания ASUS расширила ассортимент своих игровых мониторов, представив новую модель ROG Strix XG27ACMS с высокой частотой обновления и низким временем отклика, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор ASUS ROG Strix XG27ACMS снабжается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления до 320 Гц в разогнанном режиме и временем отклика 0.3 мс.

Новинка имеет поддержку технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, обеспечивающих отсутствие визуальных артефактов, ELMB Sync, минимизирующей размытие картинки, фирменной Variable Overdrive для динамического изменения настроек овердрайва и программное обеспечение DisplayWidget Center для настройки монитора при помощи мыши. Также устройство поддерживает ряд дополнительных функций для улучшения игрового процесса.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 94 и 130 % соответственно. Монитор имеет сертификат DisplayHDR 400 и заводскую калибровку для точности цветопередачи.

Набор портов представлен HDMI, DisplayPort 1.4, аудио разъёмом, а так же USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и возможностью зарядки устройств мощностью до 15 Вт. Монитор снабжён регулируемой подставкой со встроенным держателем для смартфона и поддержкой крепления VESA, что расширяет возможности монтажа на различные поверхности.

Источник фото: Gizmochina

Информацией о стоимости и доступности игрового монитора ASUS ROG Strix XG27ACMS производитель в настоящее время не делится.

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#asus #rog strix xg27acms
Источник: gizmochina.com
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