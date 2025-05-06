На выбор предоставлено два процессора: Intel Core i7-1355U и Core 7-150U.

На фоне растущего спроса на компактные, но мощные ноутбуки ASUS представила новинку — Dawn Air 14 2025. Модель позиционируется как ультрабук будущего и сочетает в себе флагманские характеристики, футуристичный дизайн и вес менее килограмма, бросая вызов конкурентам в премиум-сегменте.

Покупателям предлагается выбрать между процессорами Intel Core i7-1355U и Core 7-150U, оба из новейшего поколения. Базовая версия с i7 оценивается в 8749 юаней (1200 долларов), а топовая с Core 7−150 U предлагается за 9499 юаней (1300 долларов ). Обе комплектации включают 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (5200 МГц) и сверхскоростной SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0). Двухвентиляторная система охлаждения гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках, что особенно оценит аудитория дизайнеров и инженеров.

Главный козырь Dawn Air 14 — вес всего 990 граммов при толщине 1,57 см. Такой результат достигнут благодаря магниево-литиевому сплаву в конструкции корпуса, который не только прочнее алюминия, но и на 20% легче. ASUS также позаботилась о практичности: клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм защищена от пролитой жидкости.

14-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой 90 Гц охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, а яркость 400 нит позволяет комфортно работать при солнечном свете. Встроенный аккумулятор на 63 Вт·ч, по заявлению ASUS, обеспечит до 12 часов в стандартном режиме работы.

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук получил полный набор портов: HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, Micro HDMI и USB-A 3.2 Gen 2. Поддержка Wi-Fi 6E гарантирует скоростное подключение к сети, а сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую грань, упрощает разблокировку.