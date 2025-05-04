Значения состояния и показатели видеокарты можно отслеживать с помощью смартфона, а подключение к устройству, которое теперь служит дополнительным дисплеем, осуществляется с помощью QR-кода. Компактный системный инструмент получил следующие новые функции в версии 1.9.5.8 :
• Добавлено: функция мобильного управления, позволяющая пользователям управлять переключателями и менять режимы с помощью мобильного устройства.
• Исправлено: Power Detector+ показывал ложные предупреждения после режима сна, поскольку ток считывался как 0 А.
• Исправлено: проблема сбоя при переключении между профилями OSD.
• Исправлено: черный список OSD работал некорректно.
• Исправлено: неправильное отображение названия продукта для видеокарт серий GeForce RTX 5090 и 5090D с жидкостным охлаждением.
• Обновлено: версия GPU-Z теперь 2.65.0.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Asus GPU Tweak 3.