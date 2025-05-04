В последней версии 1.9.5.8 Asus GPU Tweak 3 теперь может также контролировать и управлять видеокартами через смартфон, а также получает новый GPU-Z 2.65 и некоторые исправления ошибок.

Значения состояния и показатели видеокарты можно отслеживать с помощью смартфона, а подключение к устройству, которое теперь служит дополнительным дисплеем, осуществляется с помощью QR-кода. Компактный системный инструмент получил следующие новые функции в версии 1.9.5.8 :

• Добавлено: функция мобильного управления, позволяющая пользователям управлять переключателями и менять режимы с помощью мобильного устройства.

• Исправлено: Power Detector+ показывал ложные предупреждения после режима сна, поскольку ток считывался как 0 А.

• Исправлено: проблема сбоя при переключении между профилями OSD.

• Исправлено: черный список OSD работал некорректно.

• Исправлено: неправильное отображение названия продукта для видеокарт серий GeForce RTX 5090 и 5090D с жидкостным охлаждением.

• Обновлено: версия GPU-Z теперь 2.65.0.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Asus GPU Tweak 3.