8 мая в Китае будет представлен игровой планшет последнего поколения Legion Y700

Компания Lenovo скоро расширит линейку своих игровых планшетов серии Legion. Описание новинки уже появлялось в различных утечках и отчётах. Новый тизер раскрыл некоторые обновления, которые получит игровой планшет в части оперативной памяти и хранилища.

Производитель собирается представить планшет Legion Y700 в Китае 8 мая. Недавно Lenovo назвала ряд ключевых характеристик и особенностей Legion Tab четвёртого поколения. Планшет будет обладать оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем типа UFS 4.1. Для сравнения, Legion Y700 третьего поколения имеет память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0.

Lenovo утверждает, что это обновление позволит Y700 четвёртого поколения получить прирост производительности в 2 раза по сравнению с Legion Tab второго поколения, а также быть быстрее, чем Apple iPad mini 7. Одной из главных особенностей устройства является премиальный процессор Snapdragon 8 Elite. Чтобы поддерживать умеренные температуры при таких продвинутых компонентах, разработчики используют систему охлаждения площадью 12000 мм².

Планшет получил экран диагональю 8,8 дюйма с разрешением 3040 × 1904, соотношением сторон 16:10, плотностью пикселей 408 ppi, частотой обновления 165 Гц, частотой опроса касаний 360 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Поддерживаются цветовой диапазон DCI-P3 и 12-битная глубина цвета.