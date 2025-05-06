Lenovo Yoga 27 поступает в продажу с процессором Ultra 9 285H, экраном 2.5K и функциями Windows ИИ

Компания Lenovo обновила линейку моноблоков Yoga 27. Были установлены более современные компоненты и функции для работы с ИИ. Это не помешало сохранить премиальный дизайн, которым известна данная линейка продуктов. Yoga 27 AI Yuanqi Edition начнут продавать 8 мая на процессорах Intel Core Ultra 9, с видеокартами Nvidia RTX 4050 и экраном формата 2.5K.

Установлен 27-дюймовый дисплей PureSight с разрешением 2560×1440, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит. Есть сертификат DisplayHDR и поддержка 99% цветового диапазона sRGB. Так же устройством получены сертификаты TÜV Rheinland и EyeSafe 2.0, означающие пониженную нагрузку на глаза при долгой работе за компьютером.

Применяется флагманский шестнадцатиядерный процессор Intel Core Ultra 9 285H с частотой до 5.4 ГГц, произведённый по техпроцессу 3 нм компанией TSMC. Что касается искусственного интеллекта, Lenovo обещает производительность до 99 TOPS от встроенного NPU и 194 TOPS от карты GeForce RTX 4050.

Установлено 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD вместимостью 1 ТБ, а так же два слота M.2 PCIe 4.0 для расширения хранилища. За охлаждение отвечает тепловая трубка и вентилятор диаметром 12 см. Lenovo обещает уровень шума ниже 28 дБ даже под нагрузкой.

Компьютер выполнен в изготовленном методом ЧПУ цельнометаллическом корпусе и имеет полностью регулируемую подставку. Поддерживается регулировка по высоте на 70 мм, наклон от -5° до 10°, поворот на 90° и горизонтальное вращение на 45°.

Ещё имеется инфракрасная камера 2.5K для разблокировки по лицу и видеозвонков, акустическая система на основе четырёх динамиков JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos и комплект из беспроводной клавиатуры и мыши. Интерфейсы подключения содержат порты USB-C 3.2 Gen 2 с обратной зарядкой на 95 Вт, HDMI-вход/выход, USB-A, Ethernet и разъём для наушников.

Lenovo предлагает это устройство с набором функций ИИ на Windows 11. Это означает присутствие помощника Xiaotian для поиска файлов, управления несколькими устройствами и интеграции LLM локально на устройстве посредством DeepSeek.

Yoga 27 стоит от 9499 юаней (примерно $1306) за версию с интегрированной графикой, а вариант с видеокартой RTX 4050 обойдётся в 12999 юаней (около $1788).