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Lenovo готовит новый Legion Tab с улучшенными экраном и батареей
Планшет Lenovo с дисплеем 3K 165 Гц и аккумулятором до 8000 мАч могут представить в мае

Согласно информации от инсайдера, Lenovo планирует выпустить обновлённый планшет Legion Tab в мае. Он получит процессор Snapdragon 8 Elite и серьёзные улучшения дисплея и аккумулятора.

Нынешний Lenovo Legion Tab (Gen 3) вышел на мировой рынок в январе и предложил интересный набор характеристик. Среди них экран 8,8 дюйма с частотой 165 Гц, Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти. Это делает его как игровой платформой, так и простым мультимедийным устройством высокого уровня.

Уже разрабатывается новая версия. Первые утечки указывали, что планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и получит несколько важных улучшений. Теперь появляются более чёткие сведения о том, чего ожидать.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что Lenovo собирается выпустить следующий Legion Tab в мае (предположительно сначала только в Китае) с экраном 3K 165 Гц LCD. Это немного выше по разрешению, чем 2560×1600 у нынешнего Legion Tab.

Аккумулятор получит ёмкость между 7000 и 8000 мАч по сравнению с нынешними 6550 мАч. Несмотря на это, корпус планшета, по слухам, станет тоньше текущей модели.

Также в публикации упоминается о «конкурирующем продукте», который должен выйти в июне, но пока неясно, от какого бренда он будет.

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#lenovo #планшеты
Источник: 9to5google.com
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