Он предлагает строить инфраструктуру ИИ в космосе из-за энергодефицита на Земле

Эрик Шмидт, глава совета директоров Google и публичное лицо компании в начале 2000-х годов, не сидит без дела и сейчас. Спустя несколько лет после ухода из компании Alphabet Шмидт приобрёл контрольный пакет акций аэрокосмического производителя Relativity Space. Там он сейчас занимает пост генерального директора компании.

На новой должности в Relativity Space Эрик Шмидт рассматривает идею запуска дата-центров на орбиту Земли. В рамках прошедших не так давно слушаний в Конгрессе США Шмидт обсудил будущее ИИ и конкурентоспособность США. По его мнению, потребность в энергии у гигантских дата-центров выходит из-под контроля.

На слушаниях Шмидт рассказал, что в среднем американские АЭС вырабатывают около 1 гигаватта энергии. Сейчас некоторые компании проектируют дата-центры, которым может понадобиться до 10 гигаватт. Шмидт рассказал, что в ближайшие несколько лет дата-центрам может понадобиться ещё 29 гигаватт, а к 2030 году — до 67 гигаватт.

Журналист Эрик Бергер предположил, что приобретение Шмидтом Relativity Space могло быть вызвано стремительно растущими энергетическими потребностями дата-центров ИИ. Шмидт позже подтвердил это предположение.

Бывший глава Google рассматривает возможность использовать ракеты Relativity для размещения дата-центров на орбите. На такой шаг могут пойти, осознав, что на Земле может не хватить энергии для поддержания экспоненциального роста потребностей генеративного ИИ.

Relativity Space была основана в 2015 году как частная космическая компания. Сейчас она разрабатывает частично многоразовую двухступенчатую тяжёлую ракету Terran R. При её создании применяется технология 3D-печати. После завершения разработки Terran R должна будет доставлять до 33500 кг груза на низкую околоземную орбиту и возвращаться на Землю.

По словам Шмидта, удовлетворить стремительно растущие энергетические потребности дата-центров ИИ можно только сбором солнечной энергии прямо в космосе. Получив контроль над Relativity Space, он управляет одной из немногих независимых аэрокосмических компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии.

Желание Шмидта разместить дата-центры на орбите может оказаться экономически нецелесообразным или технически невозможным на нынешнем этапе развития. Некоторые ждут, что пузырь ИИ лопнет, а с ним исчезнет и созданный им энергетический кризис.