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ddr22
Oppo планирует выпустить серию Reno15 с компактным дизайном и плоским экраном
Компания Oppo планирует полностью отказаться от изогнутых экранов даже в среднебюджетных смартфонах Reno серии.

После выпуска флагмана Find X8 Ultra с плоским экраном Oppo, судя по всему, решила полностью отказаться от изогнутых дисплеев во всех своих будущих смартфонах, включая среднебюджетную линейку Reno. Новые устройства серии Reno15, как сообщается, станут более компактными и продолжат тенденцию сходства с iPhone за счет плоских алюминиевых рамок и модулей камер в углу корпуса.  

Ожидается, что Reno15 унаследует форм-фактор экранов от премиальной линейки Find X8 — 6,59 и около 6,3 дюйма. Даже в более доступной серии A вскоре может появиться компактная модель с экраном около 6,5 дюйма. В будущих Reno14 или Reno15 также могут установить батареи увеличенной емкости, что сделает их еще более конкурентоспособными в сегменте премиальных среднебюджетников.  

Пока же в Индии на Amazon можно приобрести текущую модель Reno13 с фирменным модулем камеры Luminous по стартовой цене около 407 долларов. Этот смартфон демонстрирует новый дизайнерский подход Oppo, который, вероятно, получит дальнейшее развитие в следующих поколениях.

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#oppo
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