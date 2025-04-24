Компания Oppo выпустила в Китае смартфон K12s с быстрой зарядкой 80 Вт

Oppo анонсировала в Китае новую версию смартфона под названием K12s, который является переименованной моделью Oppo K13 для индийского рынка. Китайская версия получила расширенные варианты конфигураций - до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, тогда как индийская модель ограничена 8 ГБ ОЗУ.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит. В основе лежит процессор Snapdragon 6 Gen 4. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная - 16 МП. Среди особенностей - стереодинамики, NFC, ИК-порт и сканер отпечатков в экране.

Главным преимуществом стала батарея на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В комплекте поставляется зарядное устройство и чехол. Смартфон работает на ColorOS 15 на базе Android 15 и получит 2 крупных обновления ОС.

Цена начинается от 1199 юаней за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и достигает 1799 юаней за топовую комплектацию с 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Доступны три цвета: розово-фиолетовый, призматический черный и звездный белый.