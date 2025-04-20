Смартфон отстаёт от конкурентов по дисплею и звуку, но приятно удивляет системой камер.

Oppo Find X8 Ultra. Фото: GSMArena.



Западный портал GSMArena сумел получить на обзор главный флагман Oppo нынешнего года – модель Find X8 Ultra, анонс которой состоялся чуть больше недели назад.

Гаджет показал весьма скромные результаты в серии тестов. Так, девайс оснащён продвинутым дисплеем LTPO OLED с диагональю 6,82’’. Oppo заявила для него 1600 нит полноэкранной яркости, но авторам обзора удалось добиться от устройства лишь 1157 нит. Это хороший уровень для смартфонов среднего уровня, но вот флагманы, как правило, предлагают ощутимо больше.

Нечто похожее у гаджета и со звуком. Он качественный, однако конкурирующие флагманы звучат чуть громче, чему в статье есть примеры. Наконец, немного критики досталось процессору. Find X8 Ultra оснащён флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, однако во время тестов и особо продвинутых игр девайс ощутимо греется по всему корпусу.

Ещё смартфон получил батарею ёмкостью 6100 мАч. В связке с не самым ярким экраном это могло бы дать рекорды автономности, но в реальности получилось 14 часов и 31 минута. Именно столько смартфон может выдержать на одном заряде. Этот результат почти на два часа лучше прошлогоднего Find X7 Ultra. С другой стороны, Samsung Galaxy S25 Ultra при батарее 5000 мАч в том же тесте выдержал 14 часов и 48 минут.

Oppo Find X8 Ultra. Фото: GSMArena.



Компенсирует все перечисленные выше противоречия система камер гаджета. Она от авторов обзора удостоилась практически сплошной похвалы. Основных камер сзади вновь четыре. Как и год назад, девайс предлагает крупнейший в отрасли мобильный сенсор Sony LYT-900, на котором основана главная камера.

В свою очередь две телефото камеры для ближнего и дальнего зума получили более крупные матрицы и более светосильные объективы.

Сверхширокоугольную камеру слегка упростили, но зато добавили продвинутый спектральный датчик, который смотрится словно дополнительная мини-камера. Он предназначен для точной передачи оттенков на фото. Бонусом на боковую грань корпуса установили виртуальную кнопку, управляющую функциями камер. В обзоре говорится, что у неё на удивление приятный виброотклик.

Далее авторы долго описывают работу каждой из камер как при дневной, так и при вечерней съёмке. Почти везде отмечается высокая детализация, яркие, но всё ещё натуральные цвета, минимум шумов, высокий динамический диапазон, экспозиция, точный баланс белого и в целом удачный набор фокусных расстояний. По словам авторов обзора, Find X8 Ultra по уровню камер выглядит буквально на голову выше Find X8 Pro и Find X7 Ultra.

Oppo Find X8 Ultra. Фото: GSMArena.



Отдельно хвалят уровень видеосъёмки, называя его «чуть-чуть не дотягивающим до настоящего совершенства». Хвалят детализацию, стабилизацию, точность передачи цветов, насыщенность и другое. Все камеры умеют записывать видео 4K 60 FPS. 4K 120 FPS могут записывать все модули кроме сверхширокоугольного. Увы, поддержки записи 8K нет.

В заключение минусами называются проблемы с доступностью смартфона за пределами Китая, отсутствие поддержки eSIM, не самая впечатляющая яркость дисплея и относительно высокий нагрев корпуса под большими нагрузками.

Главные плюсы гаджета связаны с качеством камер. Оно называется восхитительным и днём и ночью для всех камер, причём даже для сверхширокоугольной, сенсор которой стал немного меньше. Стабилизацию при съёмке видео журналисты называют выдающейся. Ещё авторы вновь положительно отмечают удобную псевдокнопку для камеры, высокую скорость зарядки и общее качество корпуса.