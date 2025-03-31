Google сделала неожиданный шаг, открыв доступ к экспериментальной версии Gemini 2.5 Pro для всех пользователей бесплатно. Ранее модель была доступна только подписчикам Gemini Advanced.

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Компания Google объявила о выпуске новейшей экспериментальной версии модели Gemini 2.5 Pro для всех пользователей приложения, включая тех, кто пользуется бесплатной версией. «Мы решили выпустить Gemini 2.5 Pro для всех пользователей Gemini, начиная с сегодняшнего дня», — сообщили представители компании.

Gemini 2.5 Pro была представлена всего несколько дней назад, во вторник, как «самая умная модель ИИ» от Google, которая объединяет функции мышления. Несмотря на то, что модель все еще находится на стадии тестирования, она уже поддерживает множество функций, таких как работа с расширениями и приложениями, например, инструментом Canvas.

При запуске доступ к этой модели имели только подписчики платной версии Gemini Advanced, стоимость которой составляет $20 в месяц в США. Однако теперь произошли изменения: новая версия стала доступна бесплатно через веб-интерфейс gemini.google.com, а также скоро появится в мобильных приложениях для Android и iOS. Кстати, эти приложения недавно научились лучше запоминать, какую модель выбрал пользователь.

Google стремится как можно быстрее предоставить свою самую умную модель для большего количества людей. В настоящее время Gemini 2.5 Pro занимает лидирующие позиции в рейтинге LMArena, а также демонстрирует высокие результаты в математических и научных тестах. Компания также активно работает над улучшением производительности модели в области программирования.

Однако остается неясным, останется ли финальная стабильная версия 2.5 Pro доступной бесплатно после завершения тестирования или же сегодняшний доступ предназначен только для экспериментальной фазы. Ранее предполагалось, что бесплатными для пользователей останутся версии 2.0 Flash Thinking и 2.0 Flash.

Стоит сказать, что в последние месяцы Google активно расширяет доступ к своим функциям для всех пользователей. Среди новых возможностей — Deep Research (глубокий анализ), Gems (персонализированные настройки), сохранение информации, анализ загружаемых документов и генерация изображений людей. Если же говорить о преимуществе подписки Advanced, то это, прежде всего, контекстное окно в 1 миллион токенов и более высокие лимиты использования.