Google ежемесячно платит Samsung за предустановку Gemini AI на устройствах Galaxy до 2028 года по данным антимонопольного дела

То, что Google платит технологическим компаниям за размещение своих сервисов на их устройствах, не новость. Известно, что компания выплачивает Apple миллиарды долларов, чтобы Google оставалась поисковой системой по умолчанию на её компьютерах, смартфонах и планшетах.

Интернет-гигант также заключал аналогичные сделки с Samsung в прошлом. Теперь Google платит «огромную сумму» Samsung за предустановку приложения Gemini AI на устройства Galaxy, согласно сведениям, озвученным во время исторического антимонопольного судебного разбирательства между Google и Министерством юстиции США.

В ноябре 2023 года в рамках судебного дела Epic Games против Google стало известно, что Google заплатила Samsung $8 млрд долларов за четыре года за предустановку поисковой системы Google и магазина Play Store на мобильные устройства.

Такая практика продолжается до сих пор, хотя по данным Bloomberg, «дважды была признана незаконной». Другое антимонопольное решение в 2024 году установило, что выплаты Google Samsung с целью обеспечения поисковой системы по умолчанию нарушают антимонопольное законодательство.

Новое дело против Google связано с её монополией на рынке онлайн-поиска. Министерство юстиции добивается постановления, которое обяжет Google продать браузер Chrome и принять дополнительные меры для создания более конкурентной среды в сфере онлайн-поиска.

Адвокат Министерства юстиции Дэвид Далквист заявил в суде, что против Google необходимо применить жёсткие меры, чтобы помешать ей использовать продукты на базе ИИ для дальнейшего укрепления доминирования в онлайн-поиске. Он добавил, что монополия Google в поиске способствует улучшению её ИИ-продуктов, которые затем возвращают пользователей обратно к поисковой системе.

Документы, представленные в суде, показывают, что Google ежемесячно платит Samsung за установку приложения Gemini AI на её устройства с возможностью продления соглашения до 2028 года. Хотя финансовые условия не были раскрыты, Далквист охарактеризовал ежемесячные выплаты как «огромную сумму».

После запуска Galaxy AI вместе с серией Galaxy S24 Gemini стал ключевым элементом на устройствах Samsung. Google и Samsung совместно разработали несколько функций на базе ИИ, некоторые из которых долгое время оставались эксклюзивными для устройств Galaxy.

Огромное глобальное присутствие устройств Samsung даёт Google масштаб для улучшения своих ИИ-сервисов, в то время как Samsung получает за это щедрые выплаты. Похоже на ситуацию, в которой выигрывают обе стороны, но исход этого дела вполне может поставить под угрозу будущее подобных соглашений.