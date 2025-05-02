Судя по всему, геймеров не пугают растущие требования игр

Популярный игровой сервис Steam опубликовал свою ежемесячную статистику за апрель текущего года, позволяющую оценить, какие комплектующие предпочитают использовать геймеры.

Источник фото: Nvidia

Среди видеокарт наиболее популярной стала мобильная Nvidia GeForce RTX 4060 — в апреле доля устройств, в составе которых она присутствовала, достигла 4.8 %, а прирост за месяц составил 0.48 %. На второй позиции с показателем 4.57 % (-0.37 %) оказалась настольная GeForce RTX 3060, а замыкает тройку лидеров настольная GeForce RTX 4060 — она пользовалась популярностью у 4.35 % (-0.25 %) геймеров.

Видеоадаптеры с 8 ГБ памяти остаются самыми востребованными в игровой среде, несмотря на рост требований к объёму видеобуфера со стороны современных игр класса ААА — их показатель составляет 34.25 %. На второй позиции размещаются видеокарты с 12 ГБ (18.58 %), а на третьей — 6 ГБ (11.52 %).

Процессоры Intel продолжают оставаться безоговорочными лидерами по распространённости среди геймеров — на их долю в апреле пришлось 60.35 %, тогда как показатель AMD составил 39.65 %. Шестиядерные модели CPU по-прежнему лидируют в игровых сборках, имея долю 30.26 %, второе место занимают восьмиядерные процессоры (23.84 %), а третье — CPU с четырьмя ядрами (16.02 %).

Основным разрешением, используемым в игровом процессе в апреле, как и прежде, остаётся 1920x1080 точек (55.27 %), тогда как вторым по популярности является 2560x1440 точек (19.9 %).

Игровые системы с 16 ГБ оперативной памяти использовали 43.86 % геймеров, у 33.59 % было установлено 32 ГБ, а 9.23 % до сих пор остаются с 8 ГБ ОЗУ.