Новые Redmi Watch Move предлагают AMOLED-дисплей, защиту IP68 и до 14 дней автономности

Xiaomi представила в Индии новое носимое устройство — Redmi Watch Move. Это базовые умные часы с такими функциями, как AMOLED-экран и долгий срок службы батареи.

Redmi Watch Move оснащены прямоугольным экраном 1,85 дюйма с разрешением 390×450 пикселей. Яркость составляет 600 нит. Это, по словам Xiaomi, является «лучшей в сегменте», а панель называется «самой плавной в сегменте».

Эти часы также считаются лучшими в своём ценовом диапазоне с точностью измерения пульса 97% и сверхдолгим временем работы до 14 дней.

Аккумулятор ёмкостью 300 мА·ч в сочетании с HyperOS обеспечивает «две недели на одной зарядке» при обычном использовании. При включённой функции Always-On Display время работы сокращается до пяти дней.

В наличии 5 базовых вариантов оформления циферблата и более 200 доступных стилей, большинство из которых поддерживают AOD. Так как запуск устройства проходит в Индии, предлагаются праздничные дизайны, вдохновлённые местными традициями и праздниками.

Redmi Watch Move весят 25 г без ремешка и 39 г с TPU-ремешком. Толщина корпуса — 10,8 мм, сбоку расположена функциональная заводная головка. Устройство имеет степень защиты IP68. Среди других важных функций — более 140 спортивных режимов, автоматическое определение 7 из них, звонки по Bluetooth, отслеживание сна, уровня кислорода в крови (SpO₂), стресса и пульса.

Xiaomi предлагает Redmi Watch Move за 1999 индийских рупий, что эквивалентно $25/€23. Устройство будет доступно в четырёх цветах: серебряный Silver Sprint, чёрный Black Drift, синий Blue Blaze и золотой Gold Rush.