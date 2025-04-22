Смартфон Huawei Enjoy 80 получил экран 90 Гц, 50 Мп камеру и зарядку 40 Вт

Компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 80 в Китае. Аппарат обладает экраном LCD 6,67 дюйма HD+ с разрешением 1604×720, частотой 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Для безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

Внутри Enjoy 80 находится процессор Kirin 710A. Это означает поддержку только 4G. Смартфон работает на системе HarmonyOS 4.0 и включает 8 ГБ оперативной памяти, а объём хранилища достигает 512 ГБ.

Enjoy 80 оснащён аккумулятором на 6620 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Что касается камер, то сзади установлена одиночная камера на 50 Мп, а спереди — фронтальная камера на 8 Мп для селфи и видеозвонков.

Устройство обладает степенью защиты от пыли и воды IP64. Также предусмотрены Bluetooth 5.1, Wi‑Fi 5, 3,5 мм аудиоразъём и ИК-порт, зато нет NFC. На боковой грани размещена специальная кнопка Enjoy X Key для быстрого доступа. Толщина стандартной версии составляет 8,25 мм, а вес — 203 г, в то время как версия с кожаным покрытием немного толще — 8,33 мм и тяжелее — 206 г.

Huawei Enjoy 80 уже поступил в продажу в Китае. Вариант 8/128 ГБ стоит 1199 юаней ($165), модель 8/256 ГБ обойдётся в 1399 юаней ($192), а топовая версия 8/512 ГБ — в 1699 юаней ($233). Enjoy 80 представлен в четырёх цветах: голубой (Sky Blue), белый (Sky White), чёрный (Yaojin Black) и зелёный (Wilderness Green). Пока неизвестно, появится ли смартфон на глобальном рынке.