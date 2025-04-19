Новый чип Huawei Ascend 920 может обойти Nvidia H20 на фоне санкций США

Компания Huawei не собирается останавливаться в своём стремлении составить конкуренцию Nvidia на китайском рынке. Она представила чип следующего поколения — Ascend 920.

Nvidia остаётся лидером в сфере аппаратного обеспечения для ИИ, но равновесие начинает смещаться в сторону таких компаний, как Huawei. Недавно сообщалось, что Nvidia запрещено экспортировать свой ИИ-ускоритель H20 в Китай, несмотря на его широкое распространение среди крупных китайских IT-компаний. Это открыло для Huawei новые возможности усилить свои ИИ-решения. Теперь китайский технологический гигант представил новый ИИ-чип Ascend 920.

Подробности о чипе пока остаются ограниченными, но известно, что Ascend 920 является прямым конкурентом H20, особенно учитывая, что внимание уделено полной локализации всей цепочки поставок. Утверждается, что ускоритель использует техпроцесс 6 нм от компании SMIC, что является улучшением по сравнению с Ascend 910C, у которого было 7 нм. По характеристикам Ascend 920 обладает производительностью 900 TFLOPS, пропускной способностью памяти 4000 GB/s и чиплетной архитектурой, аналогичной Ascend 910C.

Утверждается, что новый чип Huawei примерно на 30%–40% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Если это так, можно сделать вывод, что Ascend 920 превосходит Nvidia H20. Стоит дождаться независимого тестирования, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Эта новость появилась всего через день после введения новых экспортных ограничений в отношении Nvidia, что говорит о серьёзности намерений Huawei стать ведущим поставщиком аппаратного обеспечения в регионе.

Помимо отдельных чипов, Huawei также добилась серьёзных успехов в сфере ИИ-кластеров. Система CloudMatrix 384 компании на чипах Ascend 910C якобы превосходит по производительности «передовую» систему Nvidia GB200 NVL72. Это подтверждает, что Huawei намерена серьёзно укрепиться в сегменте ИИ, а Nvidia продолжает сталкиваться с проблемами из-за экспортных ограничений.