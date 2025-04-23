Galaxy M36 станет бюджетной альтернативой M56 и предложит 6 ГБ памяти, Android 15 и экран 120 Гц

Компания Samsung собирается расширить линейку Galaxy M 2025 года, добавив более бюджетную альтернативу недавно представленному Galaxy M56. Будущий Galaxy M36 только что появился в бенчмарке Geekbench. Он следует той же стратегии выбора процессора, что и его старший брат.

Речь о том, что Galaxy M36 не будет оснащён тем же чипом, что и Galaxy A36. Вместо этого он получит чип Exynos 1380, который использовался в прошлогоднем Galaxy A35.

Samsung пошла по такому же пути с новым Galaxy M56. M56 использует тот же чип Exynos 1480, что и прошлогодний Galaxy A55.

Другие характеристики Galaxy M36, раскрытые в онлайн-бенчмарке, включают 6 ГБ оперативной памяти и Android 15. Скорее всего, при запуске будут доступны и другие варианты памяти. Galaxy M36 будет работать под управлением One UI 7 и, возможно, получит поддержку 6 обновлений Android — так же, как и M56.

Geekbench не раскрыл другой информации о Galaxy M36. Судя по его предшественнику, у него должен быть экран Super AMOLED 120 Гц, основная камера на 50 Мп, широкоугольная камера на 8 Мп и макромодуль. Возможно, смартфон будет работать от аккумулятора на 6000 мАч.

Подробности о цене пока неизвестны, но можно быть уверенным, что Galaxy M36 будет дешевле, чем Galaxy M56.