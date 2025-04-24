Samsung откладывает 1,4 нм чипы, сосредоточившись на проблемных 3 нм, и TSMC укрепляет лидерство

Ведущий контрактный производитель чипов в мире, компания TSMC, представила технологию производства 1,4 нм на Североамериканском технологическом симпозиуме. Компания подтвердила, что техпроцесс будет запущен в производство в 2028 году, а показатели вывода на рынок опережают график.

Samsung Foundry давно стремится сократить отставание от TSMC, которая завершила 2024 год с долей рынка в 67,1%. Однако, похоже, TSMC снова будет иметь техническое превосходство над Samsung.

Ранее Samsung заявляла, что планирует начать производство чипов по технологии 1,4 нм к 2027 году. Последние отчёты указывают на то, что компания могла замедлить развитие следующего поколения технологий, включая приостановку разработки 1,4 нм, в пользу улучшения своих процессов 3 нм и 2 нм.

Причиной такого решения могли стать проблемы с техпроцессом 3 нм GAA. Samsung не получила значительных заказов от разработчиков чипов. Подавляющее большинство из них выбрали TSMC для производства своих чипов 3 нм. Эти трудности усугубляются тем, что отсутствие заказов заставляет компанию тратить серьёзные средства.

В то же время TSMC заявила, что её процесс 1,4 нм A14 обеспечит до 15% улучшения производительности при той же мощности или до 30% сокращения потребления энергии при той же скорости. Плотность логических элементов была увеличена на 20% по сравнению с техпроцессом 2 нм, промышленное производство на котором стартует позже в этом году.

Запуск этой технологии и стабилизация процента выпуска годных чипов, чем у Samsung, означают, что TSMC снова получит заказы от таких компаний, как Apple, AMD, Intel и других, которым нужно производить свои чипы 1,4 нм.

Samsung остаётся работать над эффективностью производства на техпроцессе 2 нм, которая сейчас, как сообщается, составляет 30%. Это означает отставание от показателей TSMC по технологии 2 нм, которые составляют 60%.