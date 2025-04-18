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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC надеется со временем до 30% своей 2-нм продукции выпускать в США
Но на это уйдёт немало сил и средств.

Как отмечает Nikkei Asian Review, руководство TSMC на минувшей квартальной отчётной конференции дважды коснулось темы развития бизнеса в США. Во-первых, оно дало понять, что не ведёт переговоров с Intel о сотрудничестве в части обмена технологиями или совместного управления производственными мощностями. Хотя имя Intel в комментариях TSMC и не упоминалось открыто, было очевидно, что речь идёт именно об этой компании.

Источник изображения: TSMC

Во-вторых, как заявил генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei), компания TSMC ускорит возведение новых предприятий на территории Аризоны, и второе по счёту будет построено быстрее первоначально запланированной даты как минимум на пару кварталов. Изначально считалось, что оно будет готово к 2028 году. По срокам строительства третьего предприятия было заявлено, что оно начнётся в текущем году. Руководство TSMC признаёт, что работе в США сильно мешают бюрократические процедуры и нехватка персонала.

Компания пообещала, что со временем будет выпускать на территории США до 30% своей 2-нм продукции. Впрочем, если учесть, что законодательство Тайваня не позволяет TSMC внедрять передовую литографию за пределами острова одновременно с локальными предприятиями, американские площадки TSMC в этом отношении неизбежно будут отставать по времени от тайваньских. Скорее всего, на указанную долю 2-нм продукции американского производства TSMC выйдет от силы к концу текущего десятилетия или началу следующего.

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#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #аризона
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