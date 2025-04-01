Генератор изображений на базе GPT-4o больше не эксклюзив для платных пользователей: OpenAI разрешила всем создавать картинки, но с ограничением в сутки по количеству.

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OpenAI наконец-то открыла доступ к своему новому генератору изображений для всех пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатной версией. Об этом сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) в посте на платформе X. Раньше эта функция была доступна только платным подписчикам ChatGPT.

Правда, сколько именно изображений в день могут создавать пользователи на бесплатном тарифе, пока не уточняется. На прошлой неделе Альтман упоминал, что лимит составит три картинки в день.

Отметим, генератор изображений OpenAI стал настоящим хитом сразу после запуска. Спрос был настолько высоким, что, как шутливо отметил Альтман, «GPU компании начали плавиться». Однако популярность инструмента привлекла и нежелательное внимание со стороны многих пользователей, которые массово начали использовать его для создания изображений в стиле анимационной студии Studio Ghibli. Это моментально вызвало вопросы о правах на использование чужих стилей и данных для обучения модели.

Кроме того, нашлись и те, кто решил использовать генератор для менее благородных целей, например, для создания поддельных чеков из ресторанов. Представитель OpenAI заверил издание TechCrunch, что все созданные изображения содержат метаданные, указывающие на их искусственное происхождение. Если же кто-то нарушает правила использования, компания уверяет, что принимает меры.

Пока пользователи экспериментируют с генерацией изображений, сама OpenAI продолжает бить финансовые рекорды. Сегодня компания объявила о привлечении $40 миллиардов инвестиций во главе с SoftBank при оценке в $300 млрд. Кроме того, ChatGPT установил новый рекорд популярности: теперь у сервиса 500 миллионов еженедельных активных пользователей и 700 миллионов ежемесячных.