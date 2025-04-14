ChatGPT приближается к миллиарду пользователей

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Олтман недавно заявил, что еженедельная активная аудитория ChatGPT почти достигла миллиарда человек. По словам Олтмана, число пользователей удвоилось всего за несколько недель. Это произошло во многом благодаря обновлённой функции генерации изображений и популярным имитациям в стиле Studio Ghibli.

Выступая на сцене TED в пятницу, куратор Крис Андерсон спросил Олтмана, сколько пользователей у ChatGPT. Было сказано, что с момента достижения отметки в 500 млн еженедельно активных пользователей это число удвоилось всего за несколько недель.

Олтман также раскрыл, что около 10% населения Земли использует системы OpenAI. С учётом того, что численность населения планеты сейчас превышает 8 млрд, это составляет примерно 800 миллионов пользователей.

После запуска ChatGPT 30 ноября 2022 года как бесплатной исследовательской версии на базе модели GPT-3.5 он достиг 100 млн пользователей за два месяца. Это сделало его самым быстрорастущим компьютерным приложением в истории. Для сравнения: TikTok понадобилось девять месяцев, чтобы достичь 100 млн пользователей, а Instagram — два с половиной года.

Рост популярности ChatGPT в последнее время связан в том числе с обновлением от 25 марта. Тогда был улучшен встроенный генератор изображений и добавлены новые функции, включая более качественную работу с изображениями.

Результатом стало массовое распространение в соцсетях изображений и видео в разных стилях, самым популярным из которых стал стиль японской анимационной студии Studio Ghibli. Эта мода на генерацию изображений распространилась настолько широко и стремительно, что серьёзно нагрузила инфраструктуру OpenAI. Олтман сообщил, что спрос был настолько высоким, что «плавил» графические процессоры компании. Хорошая новость для OpenAI — обновление привлекло миллион новых пользователей ChatGPT всего за один час.

Согласно новым данным от Appfigures, ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире в марте (исключая игры) — число установок увеличилось на 28% по сравнению с февралем и достигло 46 млн новых загрузок за месяц. Повышение интереса можно объяснить улучшенным генератором изображений. Свою роль, вероятно, сыграло и снятие некоторых ограничений, позволившее создавать изображения с изображением публичных фигур, ненавистнических символов и расовых черт.





Несмотря на то, что потребители продолжают активно использовать генеративный ИИ, его повсеместное внедрение вызывает вопросы о будущем технологий в рабочей среде. Всё больше компаний сокращают сотрудников, так как их обязанности частично или полностью заменяются ИИ-агентами.