Duolingo добавит шахматы в свои курсы, чтобы помочь новичкам освоить игру с нуля

Приложение Duolingo вскоре добавит шахматы в список курсов, наряду с музыкой и математикой. Шахматы изначально будут доступны в бета-версии на iOS. Старший менеджер продукта Эдвин Бодж рассказал, что Duolingo ориентируется «скорее на новичков и игроков среднего уровня», стараясь сделать игру более доступной. Приложение начнёт с вопроса о том, насколько хорошо вы знаете шахматы, а затем адаптирует уроки под ваш уровень — оно даже научит вас, как ходит каждая фигура, если вы полный новичок.

Если вы уже знаете, как ходит каждая фигура, то будете играть против персонажа Duolingo по имени Оскар в мини-задачах. Там нужно будет захватить определённые фигуры, используя заданную фигуру, например, ладью. Эти задачи помогут привыкнуть к движениям фигур, особенно с учётом того, что в каждом уроке будут подсказки. Если вы несколько раз попытаетесь сделать невозможный ход, Duolingo покажет большую стрелку, указывающую, куда можно пойти. Но поскольку способов хода на шахматной доске много, приложение не скажет, сделали ли вы ошибку. Оно лишь покажет баннер с информацией о том, что это был не лучший ход из всех возможных.

В дополнение к мини-задачам вы сможете играть полноценные партии против Оскара с увеличивающейся сложностью в зависимости от вашего уровня, но пока нельзя играть против других учеников. Издание Cnet пишет, что Duolingo рассматривает возможность добавления этой функции, но в бета-версии, которая выйдет примерно в середине мая, её не будет. Компания также сообщила, что работает над тем, чтобы сделать уроки шахмат доступными на Android и на других языках, помимо английского, в течение ближайших месяцев.