Duolingo расширяет возможности обучения разным навыкам

Известная своим приложением для изучения иностранных языков компания Duolingo проводит на этой неделе мероприятия под названием Duocon 2024. В преддверии этого события она представила новые приложения для изучения музыки и математики. На платформе iOS эти программы уже были доступны, а теперь приобщиться к ним могут и обладатели Android-устройств.

Курс математики предлагает базовый раздел для детей и промежуточный для улучшения повседневных навыков. Музыка разбита на три раздела, где в первом необходимо учить ноты и песни, во втором — игру на белых клавишах, в третьем — на чёрных. Играть предстоит на экранной клавиатуре.

Имеются также версии приложений для персональных компьютеров, хотя для работы с ними необходимо также установить программу на мобильные устройства. Как и в случае с изучением языков, акцент делается на практику, а не на изучение теории.