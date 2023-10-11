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Duolingo начнёт учить музыке
Разработчики не ограничиваются иностранными языками

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С момента первого появления этой информации прошло около 7 месяцев, и теперь представлены образовательные курсы Duolingo Music. Обучать будут при помощи цифровой клавиатуры на iPhone. Будут рассказываться названия нот и где они расположены на пианино. Пользователи научатся читать музыку и превращать услышанное в мелодию. Будет выполняться тренировка слуха для узнавания нот, чтобы понимать, высокие они или низкие.

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Занятия кажутся довольно сложными. Их целью является создание основы для дальнейшего обучения музыкантов. Будут предложены сотни интерактивных уроков небольшого размера для постепенного обучения музыки. Задания будут содержать выполнение музыкальной последовательности и сопоставление нот со звуком пианино. Всё это будет показываться в привычном ярком стиле. Также у Duolingo есть математические курсы.

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Duolingo Music в конце осени появится на платформе iOS на английском и испанском языках. В дальнейшем планируется принести приложение на Android и перевести на другие языки, пишет Techradar.

#duolingo
Источник: techradar.com
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Duolingo работает над приложением для изучения музыки
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