Первый смартфон на Snapdragon 8 Elite с батареей 7200 мАч и быстрой зарядкой 90 Вт

Компания Honor недавно подтвердила, что официальная презентация Honor GT Pro состоится 23 апреля. Теперь бренд сообщил, что смартфон, как уже известно, набирающий более 3.4 млн. баллов в AnTuTu, получит огромный аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью 7200 мАч, что делает его рекордсменом среди всех смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite.

Honor GT Pro сочетает процессор Snapdragon 8 Elite с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением 1.5K, частотой 144 Гц и частотой отклика 2700 Гц. В экране используется новейшая технология защиты зрения Oasis от Honor и усиленное стекло для повышения прочности.

Так же GT Pro получил симметричные двойные динамики, унаследованные от серии Magic 7, металлическую среднюю рамку, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, двухчастотный GPS, трёхдиапазонный Beidou, радиочип Honor C1+ для более стабильной связи и корпус с защитой IP68/69. Программная составляющая базируется на Android 15 с оболочкой Magic OS 9.

Покупателям из Поднебесной уже доступен предзаказ в четырёх конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Доступные цветовые варианты: белый Ice Crystal White, чёрный Phantom Black и золотой Racing Gold.