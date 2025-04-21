В Porsche Macan выявлена ошибка с камерой заднего вида из-за брака в сборке

Автопроизводитель Porsche отзывает 8571 электромобиль Macan из-за возможной неисправности камеры заднего вида. Проблема была обнаружена в Европе дилером, который сообщил о ней в Porsche для расследования. Проблема заключается в утечке клея, удерживающего камеру, из-за чего внутрь может попасть влага и мусор, влияя на изображение.

Porsche определила причину как «предполагаемые проблемы с плазменной очисткой из-за неправильного обращения в процессе производства», что могло повлиять на камеры заднего вида, произведённые в отдельных партиях. В расследование в потенциально затронутых рынках, включая США, подключился отдел обеспечения безопасности продукции Porsche, а также Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Когда в камеру попадает влага и мусор, главный признак — размытое изображение или его полное отсутствие при включении задней передачи. Часть решения в рамках уведомления об отзыве включает обновление программного обеспечения и осмотр камеры. При необходимости камера будет заменена бесплатно. В сопроводительных документах также упоминается проблема с «пробуждением камер из режима ожидания», что, возможно, и объясняет необходимость обновления прошивки.

Плохо очищенные детали камеры и программная ошибка, из-за которой не работает камера заднего вида, говорят о том, что Porsche упустила базовые вещи — ведь это уже базовая технология. Впрочем, это не делает её простой: камеры — это точные приборы, а камеры заднего вида постоянно подвержены воздействию окружающей среды, что часто становится причиной отзывов.

Кроме того, программное обеспечение в автомобилях нового поколения становится невероятно сложным, а сложные системы дают сбои — особенно когда одно и то же «железо» используется с разным программным обеспечением и сенсорами для создания разных функций. То, что раньше было просто камерой заднего вида, теперь является частью целого комплекса систем безопасности, включая предупреждение о перекрёстном движении сзади и автоматическое торможение при движении назад.

Согласно документам, поданным в NHTSA, «камера заднего вида, не показывающая изображение, снижает обзор для водителя, повышая риск аварии». Porsche утверждает, что ей неизвестно о каких-либо повреждениях или травмах, связанных с этим отзывом.