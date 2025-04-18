Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Huawei готовит процессоры Kirin 8010 и 9030 для смартфонов Nova 14 и Mate 80
Kirin 8010 пойдёт в девайсы среднего уровня, а Kirin 9030 достанется будущим флагманам.

Компания Huawei продолжает развивать линейку собственных мобильных процессоров Kirin, которая ещё с 2023 года «воскресла» после санкций и начала полностью производиться в Китае.

Портал HuaweiCentral со ссылкой на инсайдеров Fixed Focus Digital и SmartPicachu сообщает, что в этом году пользователей ждёт сразу два новых чипа Kirin. Первый из них получит название Kirin 8010 и дебютирует уже буквально через несколько недель в смартфонах серии Nova 14.

Якобы по уровню производительности Kirin 8010 опережает Kirin 9000s и близок к актуальному Kirin 9020. Напомним, Kirin 9000s был первым суверенным китайским флагманским чипом, который Huawei создала у себя на родине, на фабриках SMIC вместо тайваньской TSMC.

В AnTuTu Kirin 9000s набирает около 900 тысяч баллов против ~1,25 миллиона у Kirin 9020. Так что новый «средний» Kirin 8010, скорее всего, возьмёт планку в миллион баллов. Если это правда, то разница между Kirin 8010 и Kirin 8000, который порой не мог набрать и 600 тысяч баллов, будет весьма существенной.

В свою очередь, ближе к концу года ожидаются ключевые флагманы компании: Mate 80. Они получат чип Kirin 9030. Для него один из инсайдеров предсказуемо обещает увеличенную производительность, а также некую новую стековую архитектуру. Однако вдобавок источник сообщает об уменьшенном энергопотреблении и значительно сокращённой площади чипа.

Актуальные флагманы Mate 70 Pro+.

Реализовать всё это одновременно, оставаясь на прежнем 7-нм техпроцессе, было бы крайне затруднительно. Считается, что из-за американских санкций Huawei и её главный партнёр в лице SMIC буквально «застряли» на 7-нм. Однако слухи настойчиво говорят об обратном, и якобы следующим шагом компаний станет некий новый технологический процесс производства.

Он не так хорош, как 5-нм в исполнении TSMC, однако существенно превосходит нынешние доступные китайским компаниям 7-нм. Плотность транзисторов в нём выше, чем у 6-нм TSMC, и больше всего похожа на ранние 5-нм Samsung.

Помимо флагманов Mate 80 и смартфонов Nova 14, на ближайшую перспективу Huawei также готовит свои наиболее недорогие смартфоны Enjoy 80 и флагманские камерофоны Pura 80.

Новые Enjoy вновь получат очень старый, но всё же рабочий чип Kirin 710a (14 нм). Это первый мобильный процессор, который китайские компании ещё в 2018 году научились производить собственными силами. Компенсировать столь старую SoC новый Enjoy будет ценой, увеличенной батареей и прочими новшествами. Анонс новинки может состояться уже через неделю.

В свою очередь, на май-июнь намечена презентация флагманов Pura 80. Основной фокус в них будет сделан на существенный прогресс в камерах. Процессором же выступит Kirin 9020. Однако, несмотря на одинаковое название, это не совсем тот же самый чип, который мы уже видели в Mate 70. Он иначе работает с памятью и показывает в тестах улучшение на 5-15%.

Наконец, для будущих смартфонов Huawei готовит серию вспомогательных узкоспециализированных чипов собственной разработки. Конкретики здесь нет, но некоторые другие китайские компании вовсю используют подобные мини-чипы для улучшения работы камер, батарей и даже Wi-Fi.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#huawei #kirin #huawei nova 14 #huawei mate 80
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
6
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Roborock Q8 Max Pro подешевел в три с лишним раза с начала продаж
+
Samsung выпустила апрельское исправление безопасности для смартфонов Galaxy
+
22 апреля состоится презентация Vivo T4 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3
+
Китай создал систему ПРО, превосходящую американскую THAAD
+
Segway выпустила электросамокат Ninebot F3 с запасом хода до 64 км
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
РИА Новости: Президент обратил внимание на назревшую проблему многоэтажек в России
10
Нидерланды закупили новые танки 46 Leopard 2A8, но хранить их будут в Германии
2
В новом драйвере Geforce 576.02 Nvidia решила многие из возникавших проблем
5
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
12
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
65
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
1

Сейчас обсуждают

Ренат Ахтамянов
19:55
А то, что с последним драйвером перестал отображаться ваттаж и температура в msi afterburner? Это что?
Владельцы видеокарт GeForce RTX 50 сообщают о росте производительности до 7% с драйвером 576.02
ЧatoБoт
19:48
У ворволта мамеле - шлюха пархатая. Инфа 146%.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
ebatoryi
19:42
украинская история когда заканчивается,начинается мировая война тогда.И этот момент Россия старается оттянуть сейчас.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ebatoryi
19:37
в конституции все новые территории записаны.Там пусть читает сша.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
Михаил Ухов
19:33
Я на Linux Mint 22.1 сейчас,и не жалуюсь, всё нормально,настроил всё по своему усмотрению, поставил часть софта,чтобы Windows игры работали,ну и часть для Linux...Даже быстрее, чем 11ка,которая у меня...
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
ЧatoБoт
19:30
Тупая молдавошская Сосанду может получить только от дохлого осла уши. А что она ещё запоёт, когда ВС РФ возьмут Одесскую область. Вот это знатный будет вой ошпаренной суки.
Kratos представила ведомый беспилотник XQ-58A Valkyrie с шасси
ЧatoБoт
19:29
А Россия собирается полностью занять Николаевскую и Одесскую области, дабы лишить Некроину выхода к Чёрному морю. Как тебе такое ̶И̶л̶о̶н̶ ̶М̶а̶с̶к̶ тов. Трамп? Не нравится? Так это твои проблемы. Л...
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
nonses84
19:26
Ждем на торрентах со всеми длс
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может получить полную коллекцию DLC
nonses84
19:24
Казалосьбы в чем может быть проблема? Архитектура ядер такая же, что и в 40х0 версии. Скорей всего что-то они специально добавили в дрова, что они теперь глючат не по децки. И самое интересное , убира...
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
SekaZzZ34
19:17
У пульса одна из самых тихих карт, а парню желаю андервольтить)) у меня такая же карта, 82 максимум по памяти, вертушки 55-60 % крутят
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем