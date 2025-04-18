Kirin 8010 пойдёт в девайсы среднего уровня, а Kirin 9030 достанется будущим флагманам.

Компания Huawei продолжает развивать линейку собственных мобильных процессоров Kirin, которая ещё с 2023 года «воскресла» после санкций и начала полностью производиться в Китае.

Портал HuaweiCentral со ссылкой на инсайдеров Fixed Focus Digital и SmartPicachu сообщает, что в этом году пользователей ждёт сразу два новых чипа Kirin. Первый из них получит название Kirin 8010 и дебютирует уже буквально через несколько недель в смартфонах серии Nova 14.

Якобы по уровню производительности Kirin 8010 опережает Kirin 9000s и близок к актуальному Kirin 9020. Напомним, Kirin 9000s был первым суверенным китайским флагманским чипом, который Huawei создала у себя на родине, на фабриках SMIC вместо тайваньской TSMC.

В AnTuTu Kirin 9000s набирает около 900 тысяч баллов против ~1,25 миллиона у Kirin 9020. Так что новый «средний» Kirin 8010, скорее всего, возьмёт планку в миллион баллов. Если это правда, то разница между Kirin 8010 и Kirin 8000, который порой не мог набрать и 600 тысяч баллов, будет весьма существенной.

В свою очередь, ближе к концу года ожидаются ключевые флагманы компании: Mate 80. Они получат чип Kirin 9030. Для него один из инсайдеров предсказуемо обещает увеличенную производительность, а также некую новую стековую архитектуру. Однако вдобавок источник сообщает об уменьшенном энергопотреблении и значительно сокращённой площади чипа.

Актуальные флагманы Mate 70 Pro+.



Реализовать всё это одновременно, оставаясь на прежнем 7-нм техпроцессе, было бы крайне затруднительно. Считается, что из-за американских санкций Huawei и её главный партнёр в лице SMIC буквально «застряли» на 7-нм. Однако слухи настойчиво говорят об обратном, и якобы следующим шагом компаний станет некий новый технологический процесс производства.

Он не так хорош, как 5-нм в исполнении TSMC, однако существенно превосходит нынешние доступные китайским компаниям 7-нм. Плотность транзисторов в нём выше, чем у 6-нм TSMC, и больше всего похожа на ранние 5-нм Samsung.

Помимо флагманов Mate 80 и смартфонов Nova 14, на ближайшую перспективу Huawei также готовит свои наиболее недорогие смартфоны Enjoy 80 и флагманские камерофоны Pura 80.

Новые Enjoy вновь получат очень старый, но всё же рабочий чип Kirin 710a (14 нм). Это первый мобильный процессор, который китайские компании ещё в 2018 году научились производить собственными силами. Компенсировать столь старую SoC новый Enjoy будет ценой, увеличенной батареей и прочими новшествами. Анонс новинки может состояться уже через неделю.

В свою очередь, на май-июнь намечена презентация флагманов Pura 80. Основной фокус в них будет сделан на существенный прогресс в камерах. Процессором же выступит Kirin 9020. Однако, несмотря на одинаковое название, это не совсем тот же самый чип, который мы уже видели в Mate 70. Он иначе работает с памятью и показывает в тестах улучшение на 5-15%.

Наконец, для будущих смартфонов Huawei готовит серию вспомогательных узкоспециализированных чипов собственной разработки. Конкретики здесь нет, но некоторые другие китайские компании вовсю используют подобные мини-чипы для улучшения работы камер, батарей и даже Wi-Fi.