Компания Huawei выпустила новые умные очки с ИИ-переводчиком и функцией контроля осанки.

Huawei анонсировала в Китае новые умные очки Smart Glasses 2 с круглой титановой оправой и возможностью установки оптических линз. Производитель заявляет, что оправа прошла 33 этапа обработки для обеспечения прочности и элегантного внешнего вида.

Главной особенностью новинки стали ИИ-функции, включая мгновенный перевод в реальном времени, активируемый голосом. Также очки получили систему Cervical Health 2.0 для контроля осанки и напоминаний о здоровье шеи. Устройство поддерживает управление кивком головы для приема звонков. Аккумулятор обеспечивает до 9 часов разговоров или 11 часов воспроизведения музыки. Зарядка до 100% занимает 50 минут. Очки уже поступили в продажу в Китае по цене 2299 юаней ($313), но информация о глобальном релизе пока отсутствует. Для международного рынка Huawei предлагает модель Eyewear 2 с похожим функционалом.