Ford отзывает более 72 тысяч автомобилей разных моделей

Автопроизводитель Ford в прошлом году добился прогресса в снижении количества отзывов, но компании ещё есть над чем работать. Недавно был объявлен ещё один крупный отзыв на Ford Expedition, Lincoln Corsair и широкий спектр автомобилей Super Duty. Это связано с камерами заднего вида, отзывом затронуто 72624 автомобиля. Около 21000 из них — Expedition 2021 года, 11000 — Corsair 2020–2022 годов, а остальные — Super Duty 2021–2022 годов от F-250 до F-600.

Этот отзыв относительно незначителен. Ford получал больше заявок по гарантиям из-за неисправностей камер заднего вида. Проблемы включали недостаточную чёткость или иногда полное отсутствие изображения. Камеры заднего вида являются важным элементом безопасности. На внедорожниках и пикапах, которые могут быть высокими с ограниченной видимостью сзади, они особенно важны для предотвращения аварий. Сообщений о столкновениях, травмах или смертельных исходах, связанных с этой неисправностью, не поступало.

К сожалению, Ford пока не знает, в чём заключается проблема. Согласно документации NHTSA, компания изучала несколько камер и не обнаружила конкретной или стабильной причины сбоев. Поэтому в настоящее время у компании ещё нет утверждённого решения. Как бы то ни было, любое решение будет бесплатным для клиентов, и Ford свяжется с владельцами, чтобы уведомить их. Возможно, простая замена камеры станет решением, так как документация показывает, что ранее заменённые камеры не часто возвращались на повторные ремонты.

Ford сталкивается с проблемами качества уже несколько лет. С 2021 по 2023 год компания зафиксировала больше отозванных автомобилей, чем любой другой производитель. Наконец, она прервала эту серию в прошлом году, уступив лидерство по количеству отзывов Tesla. Кроме того, она снизила общее количество отозванных автомобилей более чем на миллион единиц. Тем не менее, её 4,4 млн единиц всё ещё ставят компанию на третье место с конца — после Stellantis с 4,7 млн и Tesla с 5,1 млн.

Этот отзыв — один из трёх, которые случились в январе. Два других включали отзыв около 272 000 моделей Maverick и Bronco Sport из-за неисправных 12-вольтовых аккумуляторов и отзыв около 150 000 моделей Bronco из-за проблем с задними амортизаторами. Ещё на Ford подали в суд из-за проблем с двигателями EcoBoost V6. Таким образом, несмотря на прогресс, компании следует продолжать улучшать качество.