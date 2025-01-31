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Ford Mustang Mach-E 2025 был улучшен и подешевел в США до $36 995
Новый Ford Mustang Mach-E на $3500 дешевле прошлогоднего

Ford Mustang Mach-E 2025 официально поступил в продажу. Производитель открыл приём заказов на слегка улучшенный, но при этом более дешёвый электрический кроссовер. Начальная цена составляет $36995, на $3500 дешевле по сравнению с моделью 2024 года. Mustang Mach-E поставляется с тепловым насосом для улучшенной эффективности в холодную погоду. Ford также предложит популярную комплектацию Mach-E Premium с пакетом спортивного внешнего вида, позаимствовавшим несколько элементов дизайна от мощной комплектации GT.

Ford также немного скорректировал цены на некоторые механические улучшения – батарея с увеличенным запасом хода стоит $5500 в комплектации Select и всего $4000 в Premium. Полноприводная версия теперь дешевле, чем в 2024 году.

Цена снижена, несмотря на то, что для новой модели предложены некоторые изменения, которые должны сделать её более привлекательной для потребителей. Например, стандартный для всех комплектаций тепловой насос, который улучшает эффективность электромобиля, используя тепловые отходы от батареи и моторов для обогрева салона в холодную погоду. Это приводит к увеличению запаса хода на 16 км для некоторых комплектаций, согласно оценкам Ford. Полноприводный Mach-E с базовой батареей мог проехать 370 км в прошлом году, а в этом году он проедет 386 км.

Для тех, кто не любит переднюю часть Mustang Mach-E, Ford предлагает пакет спортивного внешнего вида в комплектации Premium. За $2995 этот пакет заменяет решётку радиатора на чёрную и добавляет глянцевые чёрные молдинги, чёрные 19-дюймовые колёса, красные тормозные суппорты с брендом Brembo спереди и красную строчку на обивке и рулевом колесе.

Ещё одним элементом является поворотный переключатель, который присутствует во многих моделях Ford, включая электрический Mustang. В 2025 году этот элемент исчез, его заменил установленный на колонке переключатель, который освобождает немного больше места для передних пассажиров. Также Mach-E получил последнюю версию системы помощи водителю Blue Cruise с возможностью автоматического изменения полосы. Ford теперь предлагает эту систему как одноразовую покупку с семью годами обновлений и поддержки за $2000–$2495 (в зависимости от комплектации).

Не только комплектации Select и Premium стали дешевле, но и 2025 Ford Mustang Mach-E GT и Mach-E Rally теперь немного более доступны, чем их предшественники. GT стоит на $2500 дешевле, чем раньше, — $52495, в то время как Rally, предназначенный для езды по гравийным дорогам, стал дешевле на $3000 и теперь начинается с $55995. Обе комплектации выдают 480 л.с. от своих двухмоторных силовых установок. GT выдаёт 813,5 Нм крутящего момента, а Rally – 949 Нм.

#автомобили #ford
Источник: carbuzz.com
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