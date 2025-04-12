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Realme GT7 с Dimensity 9400+ и батареей на 7000 мАч будет представлен 23 апреля
Ожидается, что новинка будет обладать привлекательной ценой.

Компания Realme готовится к запуску своего нового смартфона Realme GT7, раскрывая его ключевые характеристики и дату дебюта, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Как подтвердил производитель, смартфон Realme GT7, оснащённый новейшим высокопроизводительным чипсетом Dimensity 9400+, представленным MediaTek несколько часов назад, и аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также усовершенствованной системой охлаждения, игровым режимом с высокой частотой обновления дисплея и оптимизациями для повышения выносливости, дебютирует в Китае 23 апреля.

Ожидается, что новинка будет представлена в ценовой категории «менее 3000 юаней» (около 410 долларов США), предоставляя заманчивое соотношение цены и производительности. Информация о глобальном запуске смартфона Realme GT7 в настоящее время не раскрывается.

#realme gt7
Источник: gsmarena.com
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