Oppo K13x ожидается в ближайшее время в Индии и Китае

Компания Oppo готовится представить смартфон K13 5G в Индии 21 апреля. Похоже, производитель также планирует запуск нового смартфона серии K в Китае. Вероятно, индийская модель K13 на китайском рынке получит название Oppo K13x.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Oppo собирается выпустить новый смартфон, который будет позиционироваться как «король автономности». Он получит такие ключевые характеристики, как аккумулятор на 7000 мАч и зарядку мощностью 80 Вт.

Сообщается, что смартфон будет оснащён новым процессором Snapdragon, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5700 мм², модулем NFC, инфракрасным передатчиком, стереодинамиками и плоским дисплеем. Инсайдер добавил, что устройство будет предлагаться по доступной цене.

Вероятно, речь идёт о модели Oppo PLD110, недавно одобренной китайским регулятором TENAA. Согласно характеристикам, у неё экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, фронтальная камера на 16 Мп, двойная камера 50 Мп + 2 Мп, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенного хранилища и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт (согласно сертификации 3C).

В базе данных TENAA также указано, что Oppo PLD110 оснащён сканером отпечатков пальцев в экране и ИК-передатчиком. Предположительно, на китайском рынке устройство будет называться Oppo K13x. Что касается процессора, ранняя утечка указывала на использование Snapdragon 6 Gen 4.

Эти же характеристики заявлены у модели Oppo K13 5G, предназначенной для Индии. Кроме того, дизайн K13x, опубликованный в базе TENAA, полностью совпадает с дизайном Oppo K13. Таким образом, один и тот же смартфон будет называться Oppo K13x в Китае и Oppo K13 в Индии.

Также сообщается, что Oppo работает над моделями Oppo K13 и K13 Pro для китайского рынка. Ожидается, что они получат Dimensity 8400 и Snapdragon 8s Gen 4 соответственно, что позволит им конкурировать с серией Redmi Turbo 4 Pro и линейкой iQOO Z10 Turbo.