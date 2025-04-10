Oppo анонсировала планшет, часы Watch X2 Mini и наушники Enco Free4

Четверг у компании Oppo выдался насыщенным. Она анонсировала смартфон Find X8 Ultra и пару Find X8s, а также новые планшет, часы и TWS-наушники. Oppo Pad 4 Pro обладает 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3392 x 2400 пикселей (соотношение сторон 7:5) и частотой обновления 144 Гц. Предлагается 12-битная цветопередача (панель 8 бит + 4 бита FRC) и 98% охват цветового диапазона DCI-P3. Яркость обычно достигает 600 нит, но может увеличиваться до 900 нит в режиме высокой яркости. Поддерживается DC-затемнение.

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Это флагманский планшет с процессором Snapdragon 8 Elite и 256/512 ГБ хранилища UFS 4.0. Оперативная память — LPDDR5X (4266 МГц) в моделях с 8/12 ГБ или LPDDR5T (4800 МГц) в версии с 16 ГБ.

Планшет работает от аккумулятора ёмкостью 12140 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт через USB-C (порт USB 3.2 Gen 1 @ 5 Гбит/с). Есть поддержка Wi-Fi 7 (be) и Bluetooth 5.4.

Всё это заключено в корпус толщиной 5,97 мм и весом 675 г. Для потокового видео и игр предусмотрены четыре динамика. Для работы имеется опциональная клавиатура с тачпадом, которая отлично сочетает с возможностями многозадачности в разделе экранов ColorOS 15.

Базовая модель 8/256 ГБ стоит 3300 юаней ($350). Также доступны три других варианта: 12/256 ГБ за 3600 юаней, 12/512 ГБ за 3900 юаней и топовая версия 16/512 ГБ за 4100 юаней.

Предзаказы в Китае начинаются сегодня и включают бесплатный стилус, обычно стоящий 500 юаней, а также несколько других бонусов. Чехол-клавиатура стоит 700 юаней, а обычный чехол — 200 юаней.

Часы Oppo Watch X2 Mini сочетают стиль и функциональность. Одна из версий имеет позолоту 18 карат на корпусе из нержавеющей стали. Она стоит немного дороже (2100 юаней) по сравнению с базовой ценой в 1800 юаней для моделей серого и чёрного цвета ($245). Часы уже доступны для предзаказа.

Часы работают на Snapdragon W5 Gen 1 и оснащены eSIM, а также NFC для бесконтактных платежей и транспортных карт. Часы также могут служить в качестве автомобильных ключей для поддерживаемых транспортных средств.

Поддерживается и искусственный интеллект с интеграцией DeepSeek. Для отслеживания здоровья имеется датчик пульса с 8 каналами и датчик кислорода в крови с 16 каналами. Доступны GPS и карты для активностей на открытом воздухе. Часы водонепроницаемы до 50 м, так что их можно носить даже при плавании.

Наконец, наушники Oppo Enco Free4 выпускаются в двух версиях: Dynaudio Silver и Water Blue. Первая настроена фирмой Dynaudio, датским производителем динамиков. Наушники оснащены двумя драйверами — твитером с 6 мм планарной диафрагмой и вуфером с 11 мм композитной диафрагмой — а также двумя ЦАП. Наушники сертифицированы Hi-Res Audio Wireless и поддерживают LHDC аудио до 1 Мбит/с.

Oppo Enco Free4 защищены по стандарту IP55, так что им не страшна уличная пыль и вода. Они также обладают активным шумоподавлением на 55 дБ, так что вы сможете наслаждаться музыкой даже в шумном городе или в офисе.

Наушники могут работать до 5,5 часов с включённым ANC и подключением по LHDC, до 11 часов без ANC и с AAC аудио. Общее время работы с кейсом составляет до 22 часов (с ANC, LHDC) или до 45 часов (без ANC, AAC).

Как и другие новые устройства, наушники Oppo Enco Free4 уже доступны для предзаказа. Версия Dynaudio стоит 450 юаней ($61), а версия Water Blue немного дешевле — 400 юаней.