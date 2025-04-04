Oppo готовит смартфон следующего поколения Reno14 Pro

Oppo Reno13 Pro, представленный в ноябре прошлого года в Китае, вероятно, через месяц или два получит преемника под названием Reno14 Pro. Хотя Oppo пока не делилась никакой информацией о Reno14 Pro, в сети появилось его изображение, на котором видно, что модуль камеры Reno14 Pro будет иметь иной дизайн.

Reno13 Pro был оснащён тремя задними камерами, каждая из которых размещалась отдельно внутри островка камеры. У Reno14 Pro также будет тройная камера, однако основная и сверхширокоугольная камеры будут объединены, а перископический телеобъектив расположится над вспышкой.

Источник также утверждает, что тройная камера Oppo Reno14 Pro будет состоять из основной камеры 50 Мп (с оптической стабилизацией), перископического телеобъектива 50 Мп (оптический зум 3,5x) и сверхширокоугольного модуля 8 Мп.

У Reno14 Pro будет стеклянная задняя панель и металлическая рамка, но вместо изогнутого с четырёх сторон дисплея, как у Reno13 Pro, он получит плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, у Oppo Reno14 Pro появится кнопка «Magic Cube» на левой грани, однако пока неизвестно, за что она будет отвечать.

Источник также сообщил, что Reno14 Pro получит степень защиты IP68/69 и будет поставляться с Android 15 и оболочкой ColorOS 15. Oppo заменит Google Dialer на собственное приложение ODialer.

В ближайшие недели должны появиться новые подробности о Oppo Reno14 Pro.